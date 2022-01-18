Bakanlık ve belediyelere işçi ve memur alınacak! İŞKUR start verdi başvurular az önce başladı! En az 4.253 TL maaş! Gençlik çalışanı, aşçı, şoför...

İŞKUR'dan iş arayanlara güzel haber geldi, başvurular az önce başladı. Bakanlık, belediye, üniversite gibi yerlere işçi, personel ve memur alımları yapılacak. Başvurular internet üzerinden alınıyor. Bir süredir heyecanla bekleniyordu! Aşçı, itfaiye eri, sağlık personeli olarak çalışmak isteyenler, gençlik çalışanı olmak için başvuru ekranın açıklamasını bekleyenler, avukat, mühendis ve öğretmenler beklenen gün geldi. Son dakika duyurusuna göre başvurular 18 Ocak itibariyle başladı. Başvuru şartları de tek tek açıklandı. Maaşlar mesleklere göre değişiyor. İşte en az 4.253 TL maaşla işçi, personel ve memur alımları hakkında detaylar...