Bakanlık ve belediyelere işçi ve memur alınacak! İŞKUR start verdi başvurular az önce başladı! En az 4.253 TL maaş! Gençlik çalışanı, aşçı, şoför...
İŞKUR 2022 yılında kurum dışı 1115 işçi ve personel, kamuya da 7272 memur alımı gerçekleştirecek. Duyuru geldi İŞKUR start verdi! Başvurular az önce başladı. Alım yapılacak unvanlar arasında uzman yardımcısı, Asdep Personeli, Sosyal Çalışmacı, Fizyoteerapist, Cocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Öğretmen, Avukat, Sağlık Personeli, Hemşire, Büro Personeli, Yurt Yönetim Personeli, Zabıta Memuru, İtfaiye Eri, Koruma ve Güvenlik Görevlisi , Temizlik Personeli, Spor Uzmanı, Gençlik Çalışanı yer alıyor. En az maaş 2022 asgari ücreti yani 4.253.40 liradan başlıyor. İşte detaylar...
İŞKUR'dan iş arayanlara güzel haber geldi, başvurular az önce başladı. Bakanlık, belediye, üniversite gibi yerlere işçi, personel ve memur alımları yapılacak. Başvurular internet üzerinden alınıyor. Bir süredir heyecanla bekleniyordu! Aşçı, itfaiye eri, sağlık personeli olarak çalışmak isteyenler, gençlik çalışanı olmak için başvuru ekranın açıklamasını bekleyenler, avukat, mühendis ve öğretmenler beklenen gün geldi. Son dakika duyurusuna göre başvurular 18 Ocak itibariyle başladı. Başvuru şartları de tek tek açıklandı. Maaşlar mesleklere göre değişiyor. İşte en az 4.253 TL maaşla işçi, personel ve memur alımları hakkında detaylar...
2022 KAMUYA MEMUR ALIMI
İŞKUR yayımladı! Kamuya memur alım ilanlarına göre boş olan kontenjanlar dahilinde, Uzman yardımcısı, Asdep Personeli, Sosyal Çalışmacı, Fizyoteerapist, Cocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Öğretmen, Avukat, Sağlık Personeli, Hemşire, Büro Personeli, Yurt Yönetim Personeli, Zabıta Memuru, İtfaiye Eri, Koruma ve Güvenlik Görevlisi , Temizlik Personeli,
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Kamuya memur alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Özel olarak ise, 2020 veya 2021 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans için KPSSp3 puan türünden en az 60 veya 70 puan almış olmak gerekmektedir.
Öte yandan memur alımı başvuruları için 35 yaşından büyük olmamak, Daha önce görev yapılan kurum veya kuruluştan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak şartları aranacaktır.