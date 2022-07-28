Bakanlık böyle duyurdu! Anında hesaba yatıyor! 25 bin TL, 40 bin TL ve 70 bin TL veriliyor!

Ülke sınırları içinde yaşam sürdüren her vatandaş devletin sorumluluğu altındadır. Genellikle geçimini sağlayamayacak halde olan vatandaşlar, devlet doğrultusundan finanse edilir ve mağduriyet hayat sürdürdükleri alanlara devlet doğrultusundan detaylı destek uygulamaları geliştirilir. Bu kapsamda alakalı hizmetleri yayınlayan başlıca kurumlardan biri de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'dır.