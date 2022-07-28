Bakanlık böyle duyurdu! Anında hesaba yatıyor! 25 bin TL, 40 bin TL ve 70 bin TL veriliyor!
İhtiyacı olan vatandaşlar bağlamında Aile Bakanlığı yapmış olduğu sosyal yardımları iyice arttırmış durumda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evi oturulmayacak halde olan vatandaşlara barınma yardımı gerçekleştireceğini bildirdi. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tasarlanmış olan barınma yardımlarına dair ayrıntılar.
28.07.2022 12:49 - Son Güncelleme: 28.07.2022 13:05
Ülke sınırları içinde yaşam sürdüren her vatandaş devletin sorumluluğu altındadır. Genellikle geçimini sağlayamayacak halde olan vatandaşlar, devlet doğrultusundan finanse edilir ve mağduriyet hayat sürdürdükleri alanlara devlet doğrultusundan detaylı destek uygulamaları geliştirilir. Bu kapsamda alakalı hizmetleri yayınlayan başlıca kurumlardan biri de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'dır.