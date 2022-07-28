Milyonlar EYT’yi bekliyor! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den flaş açıklama

PEKİ HANGİ FORMÜLLER MASADA?

Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak çalışma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde sürüyor.

EYT'liler için oluşturulan çalışma grubu pek çok formül üzerinde dururken, milyonlar da heyecan içerisinde çıkacak sonucu bekliyor.

Çalışmalarda formüllerin şekillenmesiyle birlikte devreye Hazine ve Maliye Bakanlığı girecek. Çalışma Bakanlığı'nın kimlerin kapsamda olacağına ilişkin hazırlayacağı alternatifli formüller için Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri de ayrı ayrı maliyet hesabı yapacak.