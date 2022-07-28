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Milyonlar EYT'yi bekliyor! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den flaş açıklama

Milyonlar EYT'yi bekliyor... Emeklilikte yaşa takılanlar için oluşturulan çalışma grubu alternatifli formüller üzerinde hazırlık yaparken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den flaş açıklama geldi. Bakan Vedat Bilgini "EYT dosyası önümüzde, tamamladığımız gün açıklayacağım" dedi. İşte o açıklama ve masadaki formüller...

28.07.2022 13:34 - Son Güncelleme: 28.07.2022 13:34
Milyonlar EYT’yi bekliyor! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den flaş açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için oluşturulan çalışma grubu alternatifli formüller üzerinde hazırlık yaparken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den flaş açıklama geldi.

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Milyonlar EYT’yi bekliyor! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den flaş açıklama

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI: DOSYA ÖNÜMÜZDE

Bakan Vedat Bilgini "EYT dosyası önümüzde, tamamladığımız gün açıklayacağım" dedi.

Bakan Bilgin EYT meselesine ilişkin şunları söyledi;

"Türkiye'nin her sosyal meselesi bizim önümüzdedir. Bunların üzerinde çalışıyoruz, bunların üzerinde çözüm yolları üretiyoruz. Formüller buluyoruz.

Milyonlar EYT’yi bekliyor! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den flaş açıklama

En uygununu tamamladığımız gün, daha önce 3600'de yaptığımız gibi, asgari ücrette yaptığımız gibi, yarın da sözleşmeli personel konusunda dosyayı açtığımda basın mensuplarıyla paylaşacağım.

Milyonlar EYT’yi bekliyor! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den flaş açıklama

Diğer gün geçici işçiler sorunu var. Onu tamamladığımız gün, onlarla ilgili açıklama yapacağım. EYT var, EYT'yi tamamladığımız gün, onları açıklayacağım"

Milyonlar EYT’yi bekliyor! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den flaş açıklama

PEKİ HANGİ FORMÜLLER MASADA?

Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak çalışma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde sürüyor.

EYT'liler için oluşturulan çalışma grubu pek çok formül üzerinde dururken, milyonlar da heyecan içerisinde çıkacak sonucu bekliyor.

Çalışmalarda formüllerin şekillenmesiyle birlikte devreye Hazine ve Maliye Bakanlığı girecek. Çalışma Bakanlığı'nın kimlerin kapsamda olacağına ilişkin hazırlayacağı alternatifli formüller için Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri de ayrı ayrı maliyet hesabı yapacak.

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