Milyonlar EYT'yi bekliyor! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den flaş açıklama
Milyonlar EYT'yi bekliyor... Emeklilikte yaşa takılanlar için oluşturulan çalışma grubu alternatifli formüller üzerinde hazırlık yaparken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den flaş açıklama geldi. Bakan Vedat Bilgini "EYT dosyası önümüzde, tamamladığımız gün açıklayacağım" dedi. İşte o açıklama ve masadaki formüller...
Emeklilikte yaşa takılanlar için oluşturulan çalışma grubu alternatifli formüller üzerinde hazırlık yaparken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den flaş açıklama geldi.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI: DOSYA ÖNÜMÜZDE
Bakan Vedat Bilgini "EYT dosyası önümüzde, tamamladığımız gün açıklayacağım" dedi.
Bakan Bilgin EYT meselesine ilişkin şunları söyledi;
"Türkiye'nin her sosyal meselesi bizim önümüzdedir. Bunların üzerinde çalışıyoruz, bunların üzerinde çözüm yolları üretiyoruz. Formüller buluyoruz.
PEKİ HANGİ FORMÜLLER MASADA?
Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak çalışma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde sürüyor.
EYT'liler için oluşturulan çalışma grubu pek çok formül üzerinde dururken, milyonlar da heyecan içerisinde çıkacak sonucu bekliyor.
Çalışmalarda formüllerin şekillenmesiyle birlikte devreye Hazine ve Maliye Bakanlığı girecek. Çalışma Bakanlığı'nın kimlerin kapsamda olacağına ilişkin hazırlayacağı alternatifli formüller için Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri de ayrı ayrı maliyet hesabı yapacak.