Emeklilere Temmuz zammı bugün hesaplarda! En az 1.788 TL fark var! Kime ne kadar fark ödenecek?
Memur emeklilerine Temmuz ayı zam farkları bugün ödendi. Maaşını aylık alana en az bin 788, 3 aylık fark alacaklara en düşük 5 bin 365 lira yatırıldı. 1'inci derecenin 4'üncü kademesinden emekli olan öğretmene en az 2 bin 199, hemşireye de 2 bin 137 lira aylık zam farkı ödemesi yapıldı. İşte yeni maaşlar ve yatırılacak zam farkları...
Emeklilere Temmuz zammı ödemeleri bugün tamamlanıyor. SSK emeklileri yüzde 42.35 zammın yansıtıldığı yeni maaşlarını ayın 17'si ile 26'sı arasında cebine koydu. Bağ-Kur emeklilerine de yüzde 42.35 zamlı maaş ödemeleri 25 Temmuz'da başladı. Bugün de tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlara zamlı maaşları yatırıldı. Böylece Bağ-Kur emeklilerine de zamlı aylık ödemeleri tamamlanmış oldu.
Memur emeklilerine ise bugün yüzde 41.69 artışla oluşan zam farkları yatırıldı. Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2022 Temmuz zam farkı ödemeleri bugün yapıldı. Emekli Sandığı kapsamındaki toplam 2 milyon 385 bin 799 kişinin 1 Temmuz 2022'den geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderildi. Bugün ödenen Temmuz ayı zam farklarının toplam tutarı 6 milyar 447 milyon 227 bin 858 lira oldu.
KİME, NE KADAR?
Buna göre, aylıklarını her ay alanlara Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında; aylıklarını 3'er aylıklar halinde almakta olanlardan 'Mayıs-Haziran-Temmuz' döneminde aylık alanlara, Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, 'Haziran-Temmuz-Ağustos' döneminde aylık alanlara Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında, 'Temmuz-Ağustos-Eylül' döneminde aylık alanlara Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi.
EN AZ 1.788 TL FARK
Yüzde 41.69'luk Temmuz zammıyla en düşük memur maaşını 4 bin 289 lira 79 kuruştan 6 bin 78 lira 20 kuruşa çıktı. En düşük maaşta bin 788 lira 41 kuruşluk artış yaşandı. Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az bin 788 lira 41 kuruş tutarında zam farkı yatırıldı. 2 aylık zam farkı alacak emekliye en az 3 in 576 lira 82 kuruş verilirken; 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 5 bin 365 lira 23 kuruşluk ödeme yapıldı.
KİME, NE KADAR?
1'inci derecenin 4'üncü kademesinden emekli olan öğretmenin emekli aylığı 5 bin 275 liradan 7 bin 475 liraya yükselirken, aylık maaş alanların hesabına zam farkı olarak 2 bin 199 lira yatırıldı. 5 bin 128 lira maaş alan hemşirenin (lisans, ¼) emekli aylığı 7 bin 265 lira olurken, hesabına zam farkı olarak 2 bin 137 lira yatırıldı.