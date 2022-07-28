Emeklilere Temmuz zammı bugün hesaplarda! En az 1.788 TL fark var! Kime ne kadar fark ödenecek?

KİME, NE KADAR?

Buna göre, aylıklarını her ay alanlara Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında; aylıklarını 3'er aylıklar halinde almakta olanlardan 'Mayıs-Haziran-Temmuz' döneminde aylık alanlara, Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, 'Haziran-Temmuz-Ağustos' döneminde aylık alanlara Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında, 'Temmuz-Ağustos-Eylül' döneminde aylık alanlara Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi.