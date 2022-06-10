Bakanlar bir daha bakıyor! Görenler küçük dilini yutuyor! Cüzdanınızdaki 100 TL servet değerinde olabilir sizde bu paradan varsa...

Gün içerisinde el değiştiren paraların üstünde neler yazdığına çoğu birey dikkat etmemektedir. Halbuki paranın üstünde olmaması gereken standart dışı her şey basım hatası olarak kabul edilmektedir. Bu hal ender şekilde görüldüğünden ötürü da koleksiyon yapan vatandaşlar bu yanlış paralara yüzlerce lira ödeyebilmektedir. Kendilerinde bu tarz paralar olan kimseler çevrimiçi satış sitelerinden bunları satışa çıkarmaktadır.