Bakanlar bir daha bakıyor! Görenler küçük dilini yutuyor! Cüzdanınızdaki 100 TL servet değerinde olabilir sizde bu paradan varsa...
Cüzdanınızdaki 100 TL servet değerinde olabilir sizde bu paradan varsa... Para koleksiyonu yapıyorsanız sizlerde satış sitelerinde bakabilirsiniz. Ama elinizi çabuk tutmanızı öneririz. Çünkü hem yurtiçi hem de yurtdışı satış sitelerine bu tarz paralar sık sık ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda kısa süreler içerisinde koleksiyonerler doğrultusundan alınmaktadır. Hatalı paralar düşünüldüğünden çok daha pahalı olabilir. Bundan ötürü yanlış para deyip geçmemek lazım!
10.06.2022 12:03 - Son Güncelleme: 10.06.2022 12:07
Gün içerisinde el değiştiren paraların üstünde neler yazdığına çoğu birey dikkat etmemektedir. Halbuki paranın üstünde olmaması gereken standart dışı her şey basım hatası olarak kabul edilmektedir. Bu hal ender şekilde görüldüğünden ötürü da koleksiyon yapan vatandaşlar bu yanlış paralara yüzlerce lira ödeyebilmektedir. Kendilerinde bu tarz paralar olan kimseler çevrimiçi satış sitelerinden bunları satışa çıkarmaktadır.
Satım esnasında da özel bir işleme lüzum yoktur. Artık normal bir eşya gibi satılabilir. Genellikle bu tür paralara ilgi gösteren çok sayıda koleksiyonler bulunmaktadır.