Memur ve emekliye %39’un üzerinde zam! Butonun ucunda ’Ek iyileştirme’ formülü var! Asgari ücretliye de Temmuz’da ’Prim’ sürprizi geliyor

Emeklilere ve memurlara yapılacak Temmuz zammı için tek bir veri kaldı. TÜİK'in Haziran ayı enflasyonunu açıklamasının akabinde milyonlarca kişinin yeni maaşları ortaya çıkacak. Öte yandan şimdiden 5 aylık enflasyona bakıldığında yüzde 35'i aşan bir zam görülüyor. Haziran enflasyonuyla artışın yüzde 39'u aşabileceği konuşuluyor. Zammın yanı sıra gündeme bir de ek iyileştirme formülü geldi. Onun için de Ocak formülü öne çıkıyor. Maaşlar güncellenirken ayrıca ek iyileştirmeler memur ve emekliyi mutlu edecek. Asgari ücretlilere de Temmuz süprizi yapılabilir. İşte detaylar...