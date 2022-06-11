Memur ve emekliye %39'un üzerinde zam! Butonun ucunda 'Ek iyileştirme' formülü var! Asgari ücretliye de Temmuz'da 'Prim' sürprizi geliyor
Temmuz ayı herkesi için zam ayı! Memur, emekli ve asgari ücretliler merakla bir sonraki ayı bekliyor. Gözler TÜİK'in Haziran ayı enflasyon oranlarında! Bilindiği üzere ilk 5 aylık enflasyon açıklandı. 6 aylık enflasyon rakamları ortaya çıktığında zam oranı da gün yüzüne çıkacak. Maaşlara yasal düzenlemeler kapsamında artış yapılırken, ayrıca ek iyileştirmeler de gündemde yer alıyor. Ocak formülü uygulanabilir. Temmuz'da memurlara ve emeklilerine Ocak'taki gibi 2.5 puanlık artış yapılırsa, zam yüzde 41.67'ye çıkabilecek. İşte memur, emekli ve asgari ücretli zammı hakkında son dakika gelişmeler
Emeklilere ve memurlara yapılacak Temmuz zammı için tek bir veri kaldı. TÜİK'in Haziran ayı enflasyonunu açıklamasının akabinde milyonlarca kişinin yeni maaşları ortaya çıkacak. Öte yandan şimdiden 5 aylık enflasyona bakıldığında yüzde 35'i aşan bir zam görülüyor. Haziran enflasyonuyla artışın yüzde 39'u aşabileceği konuşuluyor. Zammın yanı sıra gündeme bir de ek iyileştirme formülü geldi. Onun için de Ocak formülü öne çıkıyor. Maaşlar güncellenirken ayrıca ek iyileştirmeler memur ve emekliyi mutlu edecek. Asgari ücretlilere de Temmuz süprizi yapılabilir. İşte detaylar...
Temmuz ayı her geçen gün yaklaştıkça vatandaşlardaki heyecan da artıyor. Zammı bekleyen milyonlarca kişi bir yandan da son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, memurlar, memur ve asgari ücretle çalışanlar tümünü ilgilendiriyor! Asgari ücretliye Temmuz'da 'enflasyon farkı' ya da 'Prim' formülü uygulanabilir. Memur ve emekliler için de artış yüzde 39'u aşabilir.
Ayrıca Ocak'taki gibi bir ek iyileştirme söz konusu olabilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Ayrıca onlar için de ek iyileştirme beklentisi bulunuyor. Ocak'taki gibi bir düzenleme yapılırsa, taban aylık artırılacak.