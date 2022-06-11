Paralar hesaplara yatırılıyor! Sosyal yardım ödemesi yapılacak! Kurban Bayramı'nda devlet desteği! T.C kimlik NO ile e-Devlet başvuru ekranı
2022 Kurban Bayramı'nda devlet destekleri devam ediyor. Bu yıl 9 Temmuz'da başlayacak bayram öncesi para yardımı ve ya gıda yardımı yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayram'ında ihtiyaç sahiplerine ödeme ya da gıda desteği veriliyor. Son olarak Ramazan ayında maddi açıdan zor durumda olan ailelere Ramazan yardım kolisi ve nakit para dağıtılmıştı. Belediyeler, bakanlıklar, Vakıflar, Kızılay ve daha bir çok kurum ve kuruluş her yıl ödemelerine belirli aralarda devam ediyor. Kurban Bayramı yaklaşırken sosyal yardım ödemesi yapan yerleri ve ödeme miktarlarına haberimizde yer verdik.
Kurban Bayramı'na az bir süre kala vatandaşlar yardım parası ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Geçtiğimiz yıl Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelere yardımların ulaştırılması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 183 milyon TL kaynak aktardıklarını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da 2022 Kurban Bayramı müjdesi geldi. Tarih belli oldu. Başvurular T.C kimlik NO ile e-Devlet üzerinden yapılabilecek. İşte detaylar...
2021 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelere yardımların ulaştırılması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 183 milyon TL kaynak aktardıklarını açıklamıştı.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, muhtaç hanelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yıl boyunca ayni ve nakdi yardım yaptıklarını söyleyen Bakan Yanık, ''Kurban Bayramı öncesinde de ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 183 milyon TL aktardık" demişti.
Sosyal yardımlarda kullanılacak kaynağın Kurban Bayramı öncesinde ulaştırılması için gerekli hazırlıkların yapıldığını belirten Bakan Yanık, "Aktardığımız 183 milyon TL'nin ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırılması için SYD Vakıflarımız titiz bir çalışma yürütüyor. Sahada ihtiyaç sahiplerine desteklerin ulaştırılması için büyük özveriyle çalışan 1.003 SYD Vakfımızdaki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuşmuştu.
Bakan Yanık, Kurban Bayramı öncesinde temel gereksinimlerini karşılayamayan ailelere destek olmak için, ihtiyaç sahibi hanelerin hassasiyetle tespit edildiğini belirtmişti.
ERDOĞAN'DAN SOSYAL YARDIMLAR HAKKINDA AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi ana gündem maddesi ile toplanan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada sosyal yardımlarla ilgili müjde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında sosyal yardımlar için 15 milyar liralık yeni bir paketin devreye alındığını kaydederken Türkiye'nin 2053 hedeflerine ulaşacağını da söyledi.
SOSYAL YARDIM VERİLECEK Mİ? BAŞVURUSU 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya dair açıklaması şöyle;
"Sosyal yardımlar konusunda müjde vermek istiyorum. Bu yıl Sosyal Yardım bütçemizi ek programlarla güçlendiriyoruz. Bu kapsamda aile desteği ile ekonomik anlamda dezavantajlı ailelere yönelik 15 milyar liralık yeni paketi devreye alıyoruz.