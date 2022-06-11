Paralar hesaplara yatırılıyor! Sosyal yardım ödemesi yapılacak! Kurban Bayramı’nda devlet desteği! T.C kimlik NO ile e-Devlet başvuru ekranı

Kurban Bayramı'na az bir süre kala vatandaşlar yardım parası ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Geçtiğimiz yıl Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelere yardımların ulaştırılması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 183 milyon TL kaynak aktardıklarını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da 2022 Kurban Bayramı müjdesi geldi. Tarih belli oldu. Başvurular T.C kimlik NO ile e-Devlet üzerinden yapılabilecek. İşte detaylar...