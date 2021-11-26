Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı branş dağılımı, kontenjan tablosu 2021! Hangi kadrolara alım yapılacak? İşte kılavuz...
40 bin sağlık personeli alımı için nefesler tutuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamasında merakla beklenen 40 bin sağlıkçı atamasının detaylarını duyurdu. ''Sözleşmeli sağlık personeli alım süreci başlıyor.'' diyen Bakan Koca, branş dağılımını açıkladı. Peki 2021 2022 Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı branş dağılımı nasıl? Hangi kadrolara alım yapılacak? Başvurular ne zaman başlayacak? 40 bin sağlık personeli alımı başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? İşte tüm detaylar...
Sağlık Bakanlığı bünyesine 30 bin sözleşmeli personel ve 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alınacağını müjdelemişti. Binlerce kişi atama tarihleri ve başvuru şartlarının duyurulmasını beklerken Bakan Koca'dan peş peşe açıklamalar geldi. Koca branş dağılımı hakkında bilgi verdi. Peki Hangi kadrolara alım yapılacak? Sağlıkçı atamaları ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? İşte Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı branş dağılımı, kontenjan tablosu 2021
''BU DA ÜÇÜNCÜ MÜJDE OLSUN''
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri açıkladı. Koca, açıklamasında şunları söyledi; ''Bu da üçüncü müjde olsun. 40 bin kişi ile ilgili KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başlıyor.