Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı branş dağılımı, kontenjan tablosu 2021! Hangi kadrolara alım yapılacak? İşte kılavuz...

''BU DA ÜÇÜNCÜ MÜJDE OLSUN''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri açıkladı. Koca, açıklamasında şunları söyledi; ''Bu da üçüncü müjde olsun. 40 bin kişi ile ilgili KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başlıyor.