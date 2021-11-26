Herkes ev sahibi olacak! TOKİ'den bayram ettirecek fırsat! 240 ay vade, aylık 392 TL taksitle 2+1 konut satışı detayları
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı binlerce kişiyi uygun fiyatlarla ev sahibi yapmaya devam ediyor. Bütçeye uygun koşullar ve açık arttırma ile pek çok ilde konutlarını satışa sunuyor. TOKİ'den bayram ettirecek fırsatlar devam ediyor, 240 ay vade, aylık 392 TL taksitle 2+1 konut satışı detayları gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. TOKİ'nin Konya Akören'de satışa çıkardığı konutların ödeme koşulları ve satışı için tüm ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz. İşte TOKİ Konya Akören'de güncel konut ilanları…
TOKİ günce fırsatları sunarak bütçeye uygun koşullarla ev sahibi olmak isteyenlere fırsatlar sağlıyor. TOKİ'nin Konya Akören'de satışa çıkardığı 2+1 80 adet konut yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kuralı satış şeklinde alıcılara sunulan ev fırsatı 240 ay vade, aylık 392 TL taksitle satışa sunuluyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut satışı hakkında tüm detaylar, ödeme planları gibi bilgileri haberimizden inceleyebilirsiniz.
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI:
1. T.C. vatandaşı olması,
2. Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması
veya il nüfusuna kayıtlı olması,
- Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3
(üç) yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.
- Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın
almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun
bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi
ve işyeri hariç) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç )
3. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak,
- Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.