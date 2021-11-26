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Haberler Ekonomi Herkes ev sahibi olacak! TOKİ'den bayram ettirecek fırsat! 240 ay vade, aylık 392 TL taksitle 2+1 konut satışı detayları

Herkes ev sahibi olacak! TOKİ'den bayram ettirecek fırsat! 240 ay vade, aylık 392 TL taksitle 2+1 konut satışı detayları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı binlerce kişiyi uygun fiyatlarla ev sahibi yapmaya devam ediyor. Bütçeye uygun koşullar ve açık arttırma ile pek çok ilde konutlarını satışa sunuyor. TOKİ'den bayram ettirecek fırsatlar devam ediyor, 240 ay vade, aylık 392 TL taksitle 2+1 konut satışı detayları gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. TOKİ'nin Konya Akören'de satışa çıkardığı konutların ödeme koşulları ve satışı için tüm ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz. İşte TOKİ Konya Akören'de güncel konut ilanları&hellip;

26.11.2021 11:48 - Son Güncelleme: 26.11.2021 11:56
Herkes ev sahibi olacak! TOKİ’den bayram ettirecek fırsat! 240 ay vade, aylık 392 TL taksitle 2+1 konut satışı detayları

TOKİ günce fırsatları sunarak bütçeye uygun koşullarla ev sahibi olmak isteyenlere fırsatlar sağlıyor. TOKİ'nin Konya Akören'de satışa çıkardığı 2+1 80 adet konut yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kuralı satış şeklinde alıcılara sunulan ev fırsatı 240 ay vade, aylık 392 TL taksitle satışa sunuluyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut satışı hakkında tüm detaylar, ödeme planları gibi bilgileri haberimizden inceleyebilirsiniz.

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Herkes ev sahibi olacak! TOKİ’den bayram ettirecek fırsat! 240 ay vade, aylık 392 TL taksitle 2+1 konut satışı detayları

Proje Adı: KONYA İLİ, AKÖREN İLÇESİ, 3. ETAP 219 ADET KONUT, 1 ADET 3 DÜKKANLI TİCARET
MERKEZİ
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 80 adet
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)

Herkes ev sahibi olacak! TOKİ’den bayram ettirecek fırsat! 240 ay vade, aylık 392 TL taksitle 2+1 konut satışı detayları

BAŞVURU TARİHLERİ VE ÜCRETİ

Başvuru tarihleri: 22 Kasım 2021 - 03 Aralık 2021
Başvuru Bedeli: 500 TL

Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Projenin İlindeki Şubeler ve e-Devlet üzerinden (eDevlet başvuruları 02 Aralık 2021 tarihinde sona erecektir.)

Kura Tarihi: 09 Aralık 2021

Herkes ev sahibi olacak! TOKİ’den bayram ettirecek fırsat! 240 ay vade, aylık 392 TL taksitle 2+1 konut satışı detayları

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI:
1. T.C. vatandaşı olması,
2. Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması
veya il nüfusuna kayıtlı olması,
- Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3
(üç) yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.

Herkes ev sahibi olacak! TOKİ’den bayram ettirecek fırsat! 240 ay vade, aylık 392 TL taksitle 2+1 konut satışı detayları

- Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın
almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun
bulunmaması (tarla, bağ, bahçe, köyevi
ve işyeri hariç) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç )
3. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak,
- Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

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