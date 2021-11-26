Paran bankadaysa 1.446,71 TL kazanç cepte! 13 banka kazan kaldırdı faizler değişti! 32 günlük vadeli mevduat faizi, ihtiyaç, taşıt, konut kredisi güncel oranlar!
Bankada parası olanlar mevduat faiz oranlarını araştırıyor. 32, 46 ve 92 günlük mevduat faiz oranları sık sık bankalar tarafından güncelleniyor. Bu bağlamda müşteri kazanmak isteyen bankalar içinde kıyasıya rekabet sürüyor. Hal bu şekilde olunca para birikimi olan kişiler en iyi getiriyi sağlayan bankayı öğrenerek ona göre hareket etmek istiyor. Merkez Bankası faiz indirimi kararının ardından bankaların mevduat hesap faiz oranlarının nasıl değişeceği araştırılıyordu. Öte yandan kamu bankaları kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti. Peki, 32 günlük 50.000 TL - 100.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır? Kasım ayı Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranları nasıl? İşte son gelişmeler...
26.11.2021 14:44
- Son Güncelleme: 26.11.2021 14:44
Paran bankadaysa 1.446,71 TL kazanç cepte! 13 banka kazan kaldırdı faizler değişti! 32 günlük vadeli mevduat faizi, ihtiyaç, taşıt, konut kredisi güncel oranlar! Parası olan vatandaşlar mevduat hesaplarıyla birikimde kazanç sağlıyor. Müşteri kazanmak isteyen bankalar çeşitli avantajlı tekliflerini tek tek sunmaya başladı. Haberimizde 32 günlük vadeli mevzuat kazanç tablosuna yer verdik. Hangi bankanın en iyi getiri sağladığını öğrenmek isteyenler haberimizdeki oranlara bakarak kararını verebilir. Öte yandan kamu bankaları kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti. İşte Kasım ayı 32 günlük vadeli mevduat faizi, ihtiyaç, taşıt, konut kredisi güncel oranlar!