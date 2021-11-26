Paran bankadaysa 1.446,71 TL kazanç cepte! 13 banka kazan kaldırdı faizler değişti! 32 günlük vadeli mevduat faizi, ihtiyaç, taşıt, konut kredisi güncel oranlar! Parası olan vatandaşlar mevduat hesaplarıyla birikimde kazanç sağlıyor. Müşteri kazanmak isteyen bankalar çeşitli avantajlı tekliflerini tek tek sunmaya başladı. Haberimizde 32 günlük vadeli mevzuat kazanç tablosuna yer verdik. Hangi bankanın en iyi getiri sağladığını öğrenmek isteyenler haberimizdeki oranlara bakarak kararını verebilir. Öte yandan kamu bankaları kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti. İşte Kasım ayı 32 günlük vadeli mevduat faizi, ihtiyaç, taşıt, konut kredisi güncel oranlar!