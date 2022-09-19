Bakan Bilgin açıkladı! 2023 Ocak zammında ilk sinyal! ! Milyonların gözü ondaydı! 2023 asgari ücret...
Milyonlarca vatandaş artan fiyatlar karşısında asgari ücrete gelecek yeni zammı bekliyor. Bunun üzerine sıcak bir gelişme yaşandı. m EYT'liler hem de asgari ücretle çalışanlar gözlerini Bakan Bilgin'e çevirmiş durumda. Bakan Vedat Bilgin EYT ve asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. Bilgin, EYT için tarih verirken asgari ücretli içinde ''Emekçileri sevindirecek haber vereceğiz'' dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretliye müjdeyi verdi. İşte 2023 asgari ücret ve merak edilenler...
Bakan Vedat Bilgin EYT ve asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. 2023 yılı asgari ücretini heyecanla bekleyen milyonlarca kişi konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, EYT ne zaman çıkacak? 2023 asgari ücret ne kadar olacak? İşte merak edilenler...
Bakan Blgin Kırşehrde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı;
Pandemi sürecinde dünyada en çok ekonomisini güçlendiren ülke konumundayız. türkiye 'yola devam' dedi. esnafların kredi sorunları var. bunları adım adım çözerek yola devam ediyoruz. emeklilikle ilgili sorunları çözeceğiz. onların her türlü sorunu bizim sorunumuzdur. çalışanlarımız, işçilerimiz ve emekçilerimizin her türlü sorunlarını çözeceğiz.
2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Yıl sonu enflasyon TCMB beklentisi doğrultusunda gelmesi durumunda 2023 yılı asgari ücretin 7 bin 437 lira olması tahmin edilmekte. 2023 Ocak asgari ücret zammı Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısında kesin olarak açıklanması bekleniyor.