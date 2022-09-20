Ocak 2023'te %67.73 ZAM! SSK, Bağkur'luya 7.000 TL, memura 10.470 TL maaş + %8 ek zam! 3.500 TL, 4.000 TL, 4.500 TL, 5.000 TL, 6.000 TL maaş alan...

Milyonlarca memur ve emekli gözünü şimdiden Ocak zamlarına çevirdi. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık TÜFE artışı, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 8 zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, ayrıca ek iyileştirme de gündemde. Burada 2022 modeli uygulanabilecek. Bu kapsamda taban aylıkların artırılması ve zam oranının ilave artışla yükseltilmesi söz konusu olabilecek. Peki nasıl yansıyacak? İşte detayları...