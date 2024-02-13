EYT sonrası 7.200 gün primle sigortayı 5 yıl geriye çekecek! 1.1 milyon kişiye nihai emeklilik listesi geldi

Bağ-Kur'luların prim gün şartının 9 binden 7 bin 200'e indirilmesi için yapılan hazırlıklar son aşamaya geldi. Bu değişiklikle, yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur sigortalısının kapsama alınması hedefleniyor. Ancak, bu değişiklikle ilgili merak edilen birçok soru var. Kimlerin prim gün şartının 7 bin 200'e indirileceği ve bu değişikliğin emeklilik sürecine nasıl etki edeceği önemli sorular arasında yer alıyor. İşte merak edilen detaylar haberimizde...
Kimler Yararlanacak?
Reform, özellikle küçük esnafı kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Bakkal, kasap, berber, kuaför ve ayakkabı tamircisi gibi meslek sahipleri bu düzenlemeden faydalanacak.
Kanun teklifinin detaylarına göre, 10 ve altında çalışanı olan işletmeler bu tanıma girecek. Bu düzenleme, küçük işletme sahiplerinin emeklilik yolunu önemli ölçüde kolaylaştıracak.