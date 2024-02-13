EYT sonrası 7.200 gün primle sigortayı 5 yıl geriye çekecek! 1.1 milyon kişiye nihai emeklilik listesi geldi

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Bağ-Kur'luların prim gün şartının 9 binden 7 bin 200'e indirilmesi için yapılan hazırlıklar son aşamaya geldi. Bu değişiklikle, yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur sigortalısının kapsama alınması hedefleniyor. Ancak, bu değişiklikle ilgili merak edilen birçok soru var. Kimlerin prim gün şartının 7 bin 200'e indirileceği ve bu değişikliğin emeklilik sürecine nasıl etki edeceği önemli sorular arasında yer alıyor. İşte merak edilen detaylar haberimizde...