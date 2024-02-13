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EYT sonrası 7.200 gün primle sigortayı 5 yıl geriye çekecek! 1.1 milyon kişiye nihai emeklilik listesi geldi

Türkiye'deki yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur'lunun hayatını doğrudan etkileyecek büyük bir reformun hazırlıkları sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı bu reform, esnafın ve küçük işletme sahiplerinin prim gün sayısını 9 binden 7 bin 200'e indirme vaadini içeriyor. Bakan Vedat Işıkhan, bu değişikliğin kısa sürede hayata geçirileceğini ifade ediyor.

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 09:40 Güncelleme 13 Şubat 2024, 09:40
EYT sonrası 7.200 gün primle sigortayı 5 yıl geriye çekecek! 1.1 milyon kişiye nihai emeklilik listesi geldi 1

Bağ-Kur'luların prim gün şartının 9 binden 7 bin 200'e indirilmesi için yapılan hazırlıklar son aşamaya geldi. Bu değişiklikle, yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur sigortalısının kapsama alınması hedefleniyor. Ancak, bu değişiklikle ilgili merak edilen birçok soru var. Kimlerin prim gün şartının 7 bin 200'e indirileceği ve bu değişikliğin emeklilik sürecine nasıl etki edeceği önemli sorular arasında yer alıyor. İşte merak edilen detaylar haberimizde...

EYT sonrası 7.200 gün primle sigortayı 5 yıl geriye çekecek! 1.1 milyon kişiye nihai emeklilik listesi geldi 2

Kimler Yararlanacak?
Reform, özellikle küçük esnafı kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Bakkal, kasap, berber, kuaför ve ayakkabı tamircisi gibi meslek sahipleri bu düzenlemeden faydalanacak.

EYT sonrası 7.200 gün primle sigortayı 5 yıl geriye çekecek! 1.1 milyon kişiye nihai emeklilik listesi geldi 3

Kanun teklifinin detaylarına göre, 10 ve altında çalışanı olan işletmeler bu tanıma girecek. Bu düzenleme, küçük işletme sahiplerinin emeklilik yolunu önemli ölçüde kolaylaştıracak.

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