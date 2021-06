A101'den her telden ürün var dedirtecek liste! A101 10 Haziran aktüel kataloğuyla şahane fırsatlar start aldı!

A101 10 Haziran aktüel kataloğundaki tüm ürünler bugün firmanın binlerce şubesinde satışa sunuldu. Pek çok kategorideki ürünün indirimli olduğu kataloğda bu hafta Her Arılac Sütlü Pirinçli Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdası, Hero Pirinçli Bebek Maması Ek Besin, Çerezya Kuru Üzüm ve Kavrulmuş Fındık, Sandisk 32 GB USB 3.0 Bellek, Diyetsan Tam Çavdar Unu, Hair Shine Şampuan 700 Gr Defne & Sarımsak, Signal Çürüklere Karşı Nane Ferahlığı Diş Macunu, Maybelline The Colossal Maskara+Çift Fazlı Makyaj Temizleme Suyu, Karadem Çay Bergamot Aromalı, Banetti Spagetti Makarna, First Aromalı Şekersiz Tatlandırıcılı Çilek Aromalı Sakız ürünleri dikkat çekmeyi başardı.

10.06.2021 10:23 - Son Güncelleme: 10.06.2021 10:23