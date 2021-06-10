A101'den her telden ürün var dedirtecek liste! A101 10 Haziran aktüel kataloğuyla şahane fırsatlar start aldı!
A101 10 Haziran aktüel kataloğundaki tüm ürünler bugün firmanın binlerce şubesinde satışa sunuldu. Pek çok kategorideki ürünün indirimli olduğu kataloğda bu hafta Her Arılac Sütlü Pirinçli Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdası, Hero Pirinçli Bebek Maması Ek Besin, Çerezya Kuru Üzüm ve Kavrulmuş Fındık, Sandisk 32 GB USB 3.0 Bellek, Diyetsan Tam Çavdar Unu, Hair Shine Şampuan 700 Gr Defne & Sarımsak, Signal Çürüklere Karşı Nane Ferahlığı Diş Macunu, Maybelline The Colossal Maskara+Çift Fazlı Makyaj Temizleme Suyu, Karadem Çay Bergamot Aromalı, Banetti Spagetti Makarna, First Aromalı Şekersiz Tatlandırıcılı Çilek Aromalı Sakız ürünleri dikkat çekmeyi başardı.
A101'den her telden ürün var dedirtecek liste! A101 10 Haziran aktüel kataloğuyla şahane fırsatlar start aldı. Bugün onlarca ürün raflardaki yerini alırken pek çok kişi listeyi incelemek istiyor. A101'de bu hafta Raid Elektro Likit 30 Gece, Marmarabirlik Siyah Zeytin Sepet Serisi S, Dimes Sıkma Meyve Suyu Elma, Fiskat Bar Krokan Susamlı, Fanta Gazlı İçecek Limon, Agiss Tüy Dökücü Krem Hassas Cilt, WD 1 TB Harici Hard Disk, Nivea Çocuk Güneş Sütü 50 SPF, Seg SCM-9100 Çamaşır Makinesi, Toshiba 65" Ultra HD Smart Led TV, Samsung Cyclone Süpürge, Aprilla AFM-2800 Sonic Yüz Temizleyici Fuşya, Aprilla AHD-211 Mini Saç Kurutma Makinesi, Hi Level 55" Ultra Hd Android Smart Led TV, Epson L-3150 Ecotank Yazıcı ve Peros Toz Deterjan Renkli ürünleri var.