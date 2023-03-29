RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Bağ-Kur ve SSK'lıya jest üstüne jest! 5 değil 6 değil tam 10 yıl süre! Erken emeklilik için A'dan Z'ye yeni rota çizildi! 50-55-60 yaş arası herkes...

Bağ-Kur ve SSK'lıya jest üstüne jest! 5 değil 6 değil tam 10 yıl süre! Erken emeklilik için A'dan Z'ye yeni rota çizildi! 50-55-60 yaş arası herkes...

Erken emeklilik şartları çalışan milyonlarca vatandaşın merak ettiği konulardan birisi oldu. Normal emeklilik yaşının altında, belirli bir yaş veya hizmet süresi şartlarını sağlayan kişiler bazı şartlarda maaşlarına daha erken kavuşuyor. Bu şartları sağlayan kişiler emekliliklerinde normalden daha az prim ödeyerek veya belirtilen normal emeklilik yaşından önce emekli oluyor. Erken emeklilik için merak edilen şartları merak edenler için tek tek anlatıyoruz.

29.03.2023 12:49 - Son Güncelleme: 29.03.2023 12:49
Bağ-Kur ve SSK’lıya jest üstüne jest! 5 değil 6 değil tam 10 yıl süre! Erken emeklilik için A’dan Z’ye yeni rota çizildi! 50-55-60 yaş arası herkes...

Bağ-Kur ve SSK'lıya jest üstüne jest! 5 değil 6 değil tam 10 yıl süre! Erken emeklilik için A'dan Z'ye yeni rota çizildi! 50-55-60 yaş arası herkesi ilgilendiriyor. Erken emeklilik ülkeden ülkeye ve emeklilik sistemi düzenlemelerine göre farklılık gösteriyor. Ülkemizde mevzuatta yer alan bilgilere göre, bazı vatandaşlar çeşitli koşullarda erken maaş alma hakkına sahip oluyor. Bu sigortalılar şartları yerine getiririr getirmez dilekçesini SGK'ya teslim ederek maaşlarını bağlatabiliyor.

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Bağ-Kur ve SSK’lıya jest üstüne jest! 5 değil 6 değil tam 10 yıl süre! Erken emeklilik için A’dan Z’ye yeni rota çizildi! 50-55-60 yaş arası herkes...

KADIN VE ERKEKLER İÇİN ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI DEĞİŞİYOR

Kadınlar için doğum borçlanması öne çıkan bir faktördür. Doğum sonrası çocuk bakımını üstlendiği için iş hayatından uzak kalan kadınlar her bir çocuk için 2 yıl doğum borçlanması yaparak toplamda 6 yıl erken emekli olabiliyor.

Bağ-Kur ve SSK’lıya jest üstüne jest! 5 değil 6 değil tam 10 yıl süre! Erken emeklilik için A’dan Z’ye yeni rota çizildi! 50-55-60 yaş arası herkes...

Erkeklerde ise askerlik borçlanması maaşın erken bağlanması hususunda önemli bir etken oluyor.

Bağ-Kur ve SSK’lıya jest üstüne jest! 5 değil 6 değil tam 10 yıl süre! Erken emeklilik için A’dan Z’ye yeni rota çizildi! 50-55-60 yaş arası herkes...

ERKEKLERDE ASKERLİK BORÇLANMASI

Askerlik borçlanması, askere giden kişilerin askerlik süresinin tamamının ya da belli bir kısmının emeklilikte geçerli olmak üzere yaşlılık, malullük ve ölüm primi yatırmasına denir.

Bağ-Kur ve SSK’lıya jest üstüne jest! 5 değil 6 değil tam 10 yıl süre! Erken emeklilik için A’dan Z’ye yeni rota çizildi! 50-55-60 yaş arası herkes...

Askerlik borçlanması hakkı askerlik hizmetini yıllar önce tamamlayan kişilere de veriliyor.

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