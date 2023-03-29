Bağ-Kur ve SSK'lıya jest üstüne jest! 5 değil 6 değil tam 10 yıl süre! Erken emeklilik için A'dan Z'ye yeni rota çizildi! 50-55-60 yaş arası herkes...
Erken emeklilik şartları çalışan milyonlarca vatandaşın merak ettiği konulardan birisi oldu. Normal emeklilik yaşının altında, belirli bir yaş veya hizmet süresi şartlarını sağlayan kişiler bazı şartlarda maaşlarına daha erken kavuşuyor. Bu şartları sağlayan kişiler emekliliklerinde normalden daha az prim ödeyerek veya belirtilen normal emeklilik yaşından önce emekli oluyor. Erken emeklilik için merak edilen şartları merak edenler için tek tek anlatıyoruz.
Bağ-Kur ve SSK'lıya jest üstüne jest! 5 değil 6 değil tam 10 yıl süre! Erken emeklilik için A'dan Z'ye yeni rota çizildi! 50-55-60 yaş arası herkesi ilgilendiriyor. Erken emeklilik ülkeden ülkeye ve emeklilik sistemi düzenlemelerine göre farklılık gösteriyor. Ülkemizde mevzuatta yer alan bilgilere göre, bazı vatandaşlar çeşitli koşullarda erken maaş alma hakkına sahip oluyor. Bu sigortalılar şartları yerine getiririr getirmez dilekçesini SGK'ya teslim ederek maaşlarını bağlatabiliyor.
KADIN VE ERKEKLER İÇİN ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI DEĞİŞİYOR
Kadınlar için doğum borçlanması öne çıkan bir faktördür. Doğum sonrası çocuk bakımını üstlendiği için iş hayatından uzak kalan kadınlar her bir çocuk için 2 yıl doğum borçlanması yaparak toplamda 6 yıl erken emekli olabiliyor.
ERKEKLERDE ASKERLİK BORÇLANMASI
Askerlik borçlanması, askere giden kişilerin askerlik süresinin tamamının ya da belli bir kısmının emeklilikte geçerli olmak üzere yaşlılık, malullük ve ölüm primi yatırmasına denir.