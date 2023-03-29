Bağ-Kur ve SSK’lıya jest üstüne jest! 5 değil 6 değil tam 10 yıl süre! Erken emeklilik için A’dan Z’ye yeni rota çizildi! 50-55-60 yaş arası herkes...

Bağ-Kur ve SSK'lıya jest üstüne jest! 5 değil 6 değil tam 10 yıl süre! Erken emeklilik için A'dan Z'ye yeni rota çizildi! 50-55-60 yaş arası herkesi ilgilendiriyor. Erken emeklilik ülkeden ülkeye ve emeklilik sistemi düzenlemelerine göre farklılık gösteriyor. Ülkemizde mevzuatta yer alan bilgilere göre, bazı vatandaşlar çeşitli koşullarda erken maaş alma hakkına sahip oluyor. Bu sigortalılar şartları yerine getiririr getirmez dilekçesini SGK'ya teslim ederek maaşlarını bağlatabiliyor.