EYT'liler dikkat! Maaş ve ikramiye için son 3 gün... Bayram ikramiyesini kaçırmayın!
Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler dikkat! Henüz emeklilik başvurusunu yapmamış olan EYT'lilerin maaş kaçırmamak ve zamlı bayram ikramiyesi almak için 3 günü kaldı... Peki EYT'liler nelere dikkat etmeli? Hesaplara ne yatırılacak? İşte detaylar...
Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler dikkat! Henüz emeklilik başvurusunu yapmamış olan EYT'lilerin maaş kaçırmamak ve zamlı bayram ikramiyesi almak için 3 günü kaldı...
EYT'LİYE İLK MAAŞ ÖDEMESİ 17 NİSAN'DA
Milyonlarca EYT'li emekli maaşı için gün sayıyor. Başvurusunu gerçekleştirenlere ilk emekli aylığı 1 Nisan itibariyle bağlanırken, ilk maaş ödemesi de 17 Nisan'da yapılacak.
BAYRAM İKRAMİYESİNİ KAÇIRMAYIN
Bu kişilerin ayrıca Ramazan Bayramı ikramiyesini de alma imkanı olacak. Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'lilerin hem maaş kaçırmamak hem de bayram ikramiyesinden yararlanmak için 3 günü kaldı. Başvurusu Nisan ayına kalanların emekli aylığı ise 1 Mayıs'ta bağlanacak. Bu durumda hem bir aylık tutarında ödeme hem de Ramazan Bayramı ikramiyesi kaçırılacak.
Örneğin; ilk emekli aylığı ödemesi 17 Nisan olan EYT'li hem 17 Nisan-17 Mayıs dönemine ait bir aylık maaş ödemesini hem de 16 günlük maaş farkını alacak.