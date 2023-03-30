RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Emekli promosyonunda eşik aşıldı! 9.000 TL + 4.000 TL + 7.500 TL! EYT, SGK, Bağ-Kur, 4C'li 20.500 TL nakit alacak! PTT, SGK, ING...

Emekli promosyonunda eşik aşıldı! 9.000 TL + 4.000 TL + 7.500 TL! EYT, SGK, Bağ-Kur, 4C'li 20.500 TL nakit alacak! PTT, SGK, ING...

7.500 TL olan emekli maaşı için nefesler tutuldu! Maaş ödeme tarihini bekleyen emeklilere 4.000 TL bayram ikramiyesinin yanı sıra 9.000 TL'ye kadar emekli promosyonu ödenecek. Bu nedenle en yüksek emekli promosyonu veren bankalar merak ediliyor. İşte PTT, Ziraat, Denizbank, Garanti, İş Bankası emekli promosyon tutarları.

takvim.com.tr
30.03.2023 11:33 - Son Güncelleme: 30.03.2023 11:33
Emekli promosyonunda eşik aşıldı! 9.000 TL + 4.000 TL + 7.500 TL! EYT, SGK, Bağ-Kur, 4C’li 20.500 TL nakit alacak! PTT, SGK, ING...

EYT emekli promosyonu için araştırmalar hızlandı. Maaşları almaya son 3 gün kala milyonlarca emekli bankalar tarafından sunulan promosyon kampanyalarını takip ediyor. SGK, Bağ-Kur, 4C'liye 1 Nisan 2023 itibariyle maaşları yatacak. 9.000 TL emekli promosyonu + 4.000 TL bayram ikramiyesi + 7.500 TL en düşük emekli maaşı olmak üzere emekliler 3 farklı ödeme alacak. Bu sebeple en yüksek emekli promosyonu veren bankalar en sık aratılanlar arasında yer alacak. İşte en yüksek güncel emekli promosyonları...

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Emekli promosyonunda eşik aşıldı! 9.000 TL + 4.000 TL + 7.500 TL! EYT, SGK, Bağ-Kur, 4C’li 20.500 TL nakit alacak! PTT, SGK, ING...

4.000 TL BAYRAM İKRAMİYESİ

2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi, Nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde ödenecek.

Emekli promosyonunda eşik aşıldı! 9.000 TL + 4.000 TL + 7.500 TL! EYT, SGK, Bağ-Kur, 4C’li 20.500 TL nakit alacak! PTT, SGK, ING...

7.500 TL EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI

Zamlı emekli maaşı ödemeleri Nisan ayı içerisinde hesaplara aktarılacak. SSK, Bağ*Kur ve Emekli sandığı maaş ödemeleri tahsis numarasına göre yatırılmaktadır. Aşağıdan emekli maaşlarının yatacağı tarihleri öğrenebilirsiniz.

Emekli promosyonunda eşik aşıldı! 9.000 TL + 4.000 TL + 7.500 TL! EYT, SGK, Bağ-Kur, 4C’li 20.500 TL nakit alacak! PTT, SGK, ING...

EMEKLİ DERNEĞİNDEN BANKALARA ÇAĞRI

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin banka promosyonu hakkından yararlanmaları için 10 yıl mücadele yürüttüklerini belirterek, bunun sonucu olarak emeklilere 2015'ten itibaren banka promosyonu verildiğini söyledi.

Emekli promosyonunda eşik aşıldı! 9.000 TL + 4.000 TL + 7.500 TL! EYT, SGK, Bağ-Kur, 4C’li 20.500 TL nakit alacak! PTT, SGK, ING...

10-15 BİN TL OLMASI BEKLENİYOR!

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesiyle banka promosyon miktarlarının da artırılması gerektiğini ifade eden Ergün, "Yeni rakamla en düşük emekli aylığı Aralık 2022'ye göre yaklaşık yüzde 114 artırılmış olacak. Bankalar kesenin ağzını açmalı, promosyon da bu oranda artırılmalı. Kamu bankaları da bu rekabette geride kalmamalı." dedi. En düşük emekli maaşına gelen zam sonrası emekli promosyonlarının da artması bekleniyor.

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