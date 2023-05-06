BAĞ-KUR PRİMİ SON DAKİKA | 1999 öncesi Bağ-Kur'lulara 4500 prim günle KISMİ EMEKLİLİK kapısı! 25 yıldan 20 yıla indi! 2023 ESNAFA emeklilik hesabı...
Başkan Erdoğan'dan müjde! Çiftçilerin emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Bağ-Kur prim gün sayısının 7200 güne indirilmesinin arından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Kısmi emeklilik şartlarının da değişmesi bekleniyor. 7200 prim güne düşen şartların ardından kısmi emeklilikte de 4500 prim gün şartı için yeni düzenlemeler olacağı belirtildi. İşte Bağ-Kur prim gün sayısı hakkında tüm merak edilenler...
Başkan Erdoğan'ın Kayseri'de yaptığı konuşmada verdiği müjde merak ediliyor. Bağkur prim gün sayısı hakkında konuşan Başkan Erdoğan "Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak." ifadelerini kullandı.
KÜÇÜK ESNAF NE KADAR PRİM ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜYDÜ?
Türkiye'de Bağ-Kur'a bağlı küçük esnaf 9 bin iş günü prim ödeyerek emekli olabiliyordu. Esnaf, SGK'lılar gibi 7 bin 200 prim gün ödemesinden emekli olmak istiyordu.
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PRİM GÜN SAYILARI EŞİTLENECEK
Yapılacak düzenlemeyle çiftçilerin emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Çiftçiler bu sayede 9 bin gün yerine 7 bin 200 günle emekli olabilecek. Böylece 5 yıl daha erken emeklilik imkânı doğacak.
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5 YIL ERKEN EMEKLİLİK
Prim uçurumunu kapatacak yasal düzenlemeyle emekliler arasında hem gelir hem de aylık bağlanma süresinde eşitlik sağlanacak. SGK'lı çalışanlar Bağ-Kur'lu çalışan arasında 1800 gün yani 5 yıllık süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenecek. Prim düzenlemesiyle erken emeklilik imkânının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek.