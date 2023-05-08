Kapış kapış gidiyor! O kadar faydalı ki... Kilo fiyatı altınla kapışır! Resmen doğanın bir mucizesi!
Akseki ilçesinde, doğanın bize sunduğu değerli nimetler arasında kuzugöbeği mantarı önemli bir yer tutmaktadır. Bu eşsiz mantar türü, zorlu koşullarda toplama işini üstlenen kişiler arasında Hüseyin Çatlı gibi isimler tarafından büyük bir özenle toplanmaktadır. Çatlı, Nisan ve Mayıs aylarında kuzugöbeği mantarının doğada ortaya çıktığını ifade etmektedir. Ancak kuzugöbeği mantarı her yerde bulunmaz, belirli bölgelerde yetişir ve doğada nadir bir şekilde karşımıza çıkar.
Kuzugöbeği mantarı, doğal ortamlarda kendiliğinden yetişen ve son zamanlarda vatandaşlar arasında büyük bir rağbet gören bir üründür. Hem taze halde hem de kurutulmuş olarak satılan kuzugöbeği mantarı, fiyatıyla bile altını kıskandıracak düzeydedir. Özellikle Antalya'da toplanan kuzugöbeği mantarının taze hali kilosu başına 300 liraya kadar alıcı bulurken, kurutulmuş hali ise 2.500 liraya kadar yüksek fiyatlardan alıcı bulmaktadır.
Güneş gören, nemli, sedir ve ladin ağaçları bulunan bölgelerde kuzugöbeği mantarı yetişir. Kuzugöbeği mantarını toplamak oldukça zorlu bir iştir ve birçok emek gerektirir.
Hüseyin Çatlı, kuzugöbeği mantarını sadece satmak için değil, aynı zamanda yemek için de topladığını belirtmektedir. İlk çıktığında kilogramı 700 lira gibi yüksek bir fiyata satılan kuzugöbeği mantarının şu anda kilogram fiyatı 300 liraya düşmüştür.
Kuzugöbeği mantarının toplanması için yağışlı hava koşullarının önemli olduğunu belirten Çatlı, eğer yağmur yağarsa mantarın ağaçların ve otların diplerinde daha fazla çıkacağını ifade etmektedir. Bu sebeple, Akseki halkı için kuzugöbeği mantarı bir geçim kaynağı olmuştur.