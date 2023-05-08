Kapış kapış gidiyor! O kadar faydalı ki... Kilo fiyatı altınla kapışır! Resmen doğanın bir mucizesi!

Kuzugöbeği mantarı, doğal ortamlarda kendiliğinden yetişen ve son zamanlarda vatandaşlar arasında büyük bir rağbet gören bir üründür. Hem taze halde hem de kurutulmuş olarak satılan kuzugöbeği mantarı, fiyatıyla bile altını kıskandıracak düzeydedir. Özellikle Antalya'da toplanan kuzugöbeği mantarının taze hali kilosu başına 300 liraya kadar alıcı bulurken, kurutulmuş hali ise 2.500 liraya kadar yüksek fiyatlardan alıcı bulmaktadır.