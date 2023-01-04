Az evvel açıklandı! Hemen toplu para ödemesi yapılıyor! O belgeyle başvurmak yeter! Kimler alabilir? İşte başvuru şartları
SGK emekli olmak isteyen yüzbinlerce vatandaş bağlamında çoğu değişik alternatif sunmaya devam etmekte. Toplu prim ödemesi programı yardımıyla prim gün adedi emeklilik bağlamında eksik kalan kişilerin müracaatlarını yaparak emeklilik hakkı elde etmesi sağlanacak.
04.01.2023 15:26 - Son Güncelleme: 04.01.2023 15:26
Son günlerin en fazla üstünde durulan konuları arasında yer alan program kapsamında, emeklilik koşullarını karşılamasına karşın prim eksikliği sebebiyle emekli olamayanlara fırsat sunulacak. Başvuru bağlamında lüzumlu koşulları taşıyan bütün kişilerin toplu prim ödemesi programından faydalanması olası olabilir.
SGK başlatılan başlatılan çoğu program yardımıyla emekli olmak isteyen kişilerin rahatlıkla emekli olması sağlanacak.
SGK prim ödemesi fırsatından faydalanmak bağlamında kişilerin sigortalı olarak bir yerde çalışmıyor olması ya da sigorta ödemelerinin 30 günü geçmemiş olması koşulu aranmaktadır.