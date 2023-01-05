SGK 2023 SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT MAAŞ HESAPLAMA! 2023 en düşük emekli maaşı hesaplama tablosu tıkla öğren!
Ne zaman emekli olabilirim sorgulamasını e-Devlet portalından yapabilirsiniz. Bu noktada gerekli şartları yerine getirmiş vatandaşlar 'Ne kadar emekli maaşı alırım?' sorusunu araştırıyor. SSK ve BAĞ-KUR'lu çalışanların emeklilik maaşı hesaplaması detayları ile birlikte e-devlet üzerinden yanıt buluyor. Ocak zammıyla birlikte zam hesabına haberimizde yer verdik.
Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Soruları neredeyse her gün çalışanlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Senelerce çalışıp emekli olmak isteyenler hangi tarihte emekli olacağını merak ederek hesaplama yöntemlerini arıyor. Ocak zammının belli olmasıyla birlikte maaş hesaplama yolları merak ediliyor. İşte 2023 en düşük emekli maaşı hesaplama tablosu tıkla öğren!
Emeklilerin merakla beklediği Ocak zammı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıkladı, maaşları bir önceki 6 aylık TÜFE'ye göre artacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.40 oldu. Başkan Erdoğan dün emekli ve memura zam oranını yüzde 25 olarak açıklayarak "refah payı" müjdesi vermişti. Erdoğan, bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada ise zam oranının yüzde 30 olarak revize edildiğini duyurarak emekli ve memurlara büyük bir müjde verdi.
REFAH PAYI ARTTI
Emeklilerin zam oranı dün Başkan Erdoğan tarafından yüzde 25 olarak açıklanmıştı. Erdoğan, bugün yapılan AK Parti Grup Toplantısı'nda bu açıklama sonrası gerekli bakanlara talimat vererek yeni bir çalışma yapılmasını istediğini ve devletin tüm imkanlarının seferber edilerek oranın yüzde 30 olarak revize edildiğini duyurdu. Düzenlemenin Meclis'e sevk edilerek bu ayki ödemelere yetiştirilmesi bekleniyor.