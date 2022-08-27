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Haberler Ekonomi Ayrıntılar geldi! Hiç çalışmadan nasıl SSK ve Bağkur'lu emekli olunur? Emekli olmak isteyenler bunu yapın yeter!

Ayrıntılar geldi! Hiç çalışmadan nasıl SSK ve Bağkur'lu emekli olunur? Emekli olmak isteyenler bunu yapın yeter!

Emekli olmak isteyenler bunu yapın yeter! Çalışmadan emekli olmanın formülünü haberimizde veriyoruz. Bu kapsamda yalnızca devlet tarafından belirlenmiş olan prim gün sayısını eksiksiz olarak yatırmak yeterli oluyor. Bu emeklilik sistemi en çok ev kadınları amacıyla en uygun bir fırsattır. Bir vakit çalışmış lakin detaylı sebeplerden ötürü işi bırakmak mecburiyetinde kalmış vatandaşlar dışarıdan prim ödeyerek ve günlerini tamamlayarak emekli olabilirler.

takvim.com.tr
27.08.2022 10:43 - Son Güncelleme: 27.08.2022 11:06
Ayrıntılar geldi! Hiç çalışmadan nasıl SSK ve Bağkur’lu emekli olunur? Emekli olmak isteyenler bunu yapın yeter!

Emekli olmak her bireyin hayali! Peki, hiç çalışmadan SSK ya da Bağkur'dan emekli olabilir misiniz? İşte bu soruya dair merak edilen bütün suallere dair detaylı yanıtların tamamı!

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Ayrıntılar geldi! Hiç çalışmadan nasıl SSK ve Bağkur’lu emekli olunur? Emekli olmak isteyenler bunu yapın yeter!

SGK doğrultusundan sağlanan, çalışmadan emeklilik hakkı bilhassa ev hanımlarını ilgilendiriyor. Çalışmış ve bir vakit sonra çalışma hayatına son vermiş vatandaşlar dışarıdan prim ödeyerek emekli olabiliyor.

Ayrıntılar geldi! Hiç çalışmadan nasıl SSK ve Bağkur’lu emekli olunur? Emekli olmak isteyenler bunu yapın yeter!

Tamamen isteğe bağlı olarak ödenen prim yardımıyla vatandaşlar emekli olabiliyor.

Ayrıntılar geldi! Hiç çalışmadan nasıl SSK ve Bağkur’lu emekli olunur? Emekli olmak isteyenler bunu yapın yeter!

Vatandaşlar haklardan yaralanıyor!

İsteğe bağlı sigortalılar, primlerini kendileri ödeyerek günlerini tamamlayabilmektedir. Bunun amacıyla müracaat da olabildiğince kolaydır.

Ayrıntılar geldi! Hiç çalışmadan nasıl SSK ve Bağkur’lu emekli olunur? Emekli olmak isteyenler bunu yapın yeter!

En yakın SGK Müdürlüğüne giderek, dilekçe vermek yeterli olmaktadır. İsteğe bağlı emekli olmak isteyen vatandaşlar yani dışarıdan prim ödeyerek emekli olmak isteyenler Bağ-Kur'lu olarak değerlendiriliyor.

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