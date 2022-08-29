Almayan bin pişman olur! Fiyatlar 160 bin TL’den başlıyor! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank İstanbul, Ankara ve İzmir’de kelepir konut satıyor!

Gayrimenkul hizmetlerinde her gün emlak fiyatları artmaktadır. Durum bu tür olunca ev alabilmek isteyen vatandaşlar zor halde kalabilmektedirlar. Fakat ülkemizin nüfus yoğunluğu bakımından yüksek olan illerimizde kelepir konut satışları yapılmaktadır. Bu iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir'dir. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat bankaları doğrultusundan yapılan bu ev satışları olabildiğince düşük ücretlerle gerçekleştirilmektedir. Fiyatlar 160 bin Türk lirasından başlamakta olup kiradan kurtulmak isteyen ya da kendi evine sahip olmayan isteyen vatandaşlar amacıyla büyük bir fırsat sunulmaktadır.