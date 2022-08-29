İŞKUR bugün açıkladı! İlkokul mezunu vasıfsız 5.500 TL maaşla çalışacak personel alımı başladı! İşte iş ilanları ve başvuru şartları...
İşkur ilanları günümüzde oldukça ilgi görmektedir. Özelliklede kamu alanlarında yer alan personel alım ilanlar işkur platformunda daha çok ilgi görmektedir. Son zamanlarda ise yeni yıl süreci için kamu alanlarında personel alımları İşkur vasıtası ile daha çok genişlemiştir. Özelliklede ilkokul mezunları için İşkur platformunda çeşitli iş olanakları yer alır. İşte iş ilanları ve başvuru şartları
29.08.2022 08:44 - Son Güncelleme: 29.08.2022 08:44
İŞKUR iş ilanları sayesinde işsiz olan vatandaşlar kısa bir süre içinde işine kavuşuyor. Bu zamana kadar binlerce kişiyi iş sahibi yapan kurum yeni ilanlar yayınladı.
Kamu alanlarında ilkokul mezunlarının destek personeli olarak yer almaları bugünümüzde daha sık yaşanmaktadır. Özelliklede belediye kurumlarındaki kadrolar yer almak amacıyla İşkur bir üstünlük oluyor. İşkur ilkokul mezunlarına özel iş ilanlarına da yer veriyor!
İŞKUR İlkokul Mezunu İş İlanları Açıklandı
Günümüzde ilkokul mezunları amacıyla belediye kurumları İşkur platformunda detaylı kadrolar açmıştır.
Son günlerde ilkokul mezunları amacıyla İşkur ile sağlanan iş olanaklarının maaşları 5.500 tl oluyor. Bu oran pek çok ilkokul mezununu heyecanlandırmaktadır.