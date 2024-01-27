Son zamanlarda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için önemli bir gelişme yaşandı. Ocak ayı zammı, refah payı da dahil olmak üzere yüzde 49.25 olarak belirlendi. Bu zam, emekli maaşlarında önemli bir artışı beraberinde getiriyor. En düşük emekli aylığı 7,500 TL'den 10,000 TL'ye yükseltildi. Bu yeni düzenlemeyle, emeklilerin maaşları ve ek zam farklarına dair beklentileri arttı. Peki, bu yeni düzenleme emekliler için ne anlama geliyor ve kim ne kadar ek zam farkı alacak?
Oransal zamlar, kök aylıklara ekleniyor ve Ocak ayı ödemeleri Aralık ayı kök aylıklarına yüzde 37.57 zamla yapılıyor. Bu tutar 7,500 TL'nin altındaysa, ödeme 7,500 TL'ye tamamlanıyor. Yeni yasa ile Aralık kök aylığına yüzde 49.25 artış eklenerek emeklilerin yeni aylıkları belirlenecek.
2.500 TL YATACAK
Ocak ayı ek farkı ödemeleri, yeni hesaplanan tutar ile Ocak ayı maaş döneminde ödenen tutar arasındaki farkı içeriyor. Örneğin, taban aylık 10,000 TL'ye çıkması nedeniyle 7,500 TL alanlara 2,500 TL fark ödenecek.
|KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK)
|Hesaba Yatan
|% 37.57 Zamlı
|Bu Ay Hesaba Yatan
|% 49.25 Zamlı
|Yatırılması Gereken
|Ek Zam Farkı
|5.000,00 TL
|7.500,00 TL
|6.878,50 TL
|7.500,00 TL
|7.462,50 TL
|10.000,00 TL
|2.500,00 TL
|5.100,00 TL
|7.500,00 TL
|7.016,07 TL
|7.500,00 TL
|7.611,75 TL
|10.000,00 TL
|2.500,00 TL
|5.200,00 TL
|7.500,00 TL
|7.153,64 TL
|7.500,00 TL
|7.761,00 TL
|10.000,00 TL
|2.500,00 TL
|5.250,00 TL
|7.500,00 TL
|7.222,43 TL
|7.500,00 TL
|7.835,63 TL
|10.000,00 TL
|2.500,00 TL
|5.300,00 TL
|7.500,00 TL
|7.291,21 TL
|7.500,00 TL
|7.910,25 TL
|10.000,00 TL
|2.500,00 TL
|5.400,00 TL
|7.500,00 TL
|7.428,78 TL
|7.500,00 TL
|8.059,50 TL
|10.000,00 TL
|2.500,00 TL
|5.452,00 TL
|7.500,00 TL
|7.500,32 TL
|7.500,32 TL
|8.137,11 TL
|10.000,00 TL
|2.499,68 TL
|5.500,00 TL
|7.500,00 TL
|7.566,35 TL
|7.566,35 TL
|8.208,75 TL
|10.000,00 TL
|2.433,65 TL