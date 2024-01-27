Emekli KÖK MAAŞ ve FARK hesabı! %11.68 EK ÖDEME TABLOSU çıktı!

Son zamanlarda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için önemli bir gelişme yaşandı. Ocak ayı zammı, refah payı da dahil olmak üzere yüzde 49.25 olarak belirlendi. Bu zam, emekli maaşlarında önemli bir artışı beraberinde getiriyor. En düşük emekli aylığı 7,500 TL'den 10,000 TL'ye yükseltildi. Bu yeni düzenlemeyle, emeklilerin maaşları ve ek zam farklarına dair beklentileri arttı. Peki, bu yeni düzenleme emekliler için ne anlama geliyor ve kim ne kadar ek zam farkı alacak?