Aylık getirisi tam 1.365,92 TL! 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranlarıyla birikimler katlanmaya devam ediyor! Yeni oranlar şaşırttı!

Alternatif Bank ve Denizbank'tan oldukça makul ve yeni faiz oranları gelmeye başladı. 32 günlük vadede 1.400 TL'ye varan net kazanç fırsatı ve çoğu avantajlı bankacılık hizmeti bir arda sunuluyor. Kenarda TL birikimi olanlara en cazip kazanç oranları ile birikimlerini değerlendirme fırsatları sunulmaya devam ediyor.