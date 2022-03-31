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Haberler Ekonomi Yaşa Takılanlar artık gün saymaktan kurtulacak! EYT'liye Mayıs hesabıyla 1112 TL zam! Primi dolan 950 bin kişi 5000 ile 6000 gün tamamlanınca...

Yaşa Takılanlar artık gün saymaktan kurtulacak! EYT'liye Mayıs hesabıyla 1112 TL zam! Primi dolan 950 bin kişi 5000 ile 6000 gün tamamlanınca...

Milyonların beklediği müjdeler peş peşe gelmeye devam ediyor. Gündemde 3600 ek gösterge meselesiyle ilgili çalışmalar devam ederken, sözleşmeli çalışmların ve EYT'lilerin talepleri de masaya gelecek. Bütün bu çalışma takvimi ile birlikte EYT sorunu da çözüme kavuşacak. Bu konuda hem AK Parti grubundan hem de parti yönetiminden çok sayıda açıklamalar geldi. EYT çalışmasında öncelikli olarak kapsamın belirlenmesi gerekiyor. Bu yasadan kimlerin faydalanacağı da böylelikle belli olacak. 2022 yılı içinde EYT meselesinin tammen çözüme kavuşacağı söyleniyor. Peki, EYT ile kimler emekli olabilecek? İşte son çalışmalar!

31.03.2022 09:13 - Son Güncelleme: 31.03.2022 09:13
EYT’liye Mayıs hesabıyla 1112 TL zam! Yaşa Takılanlar artık gün saymaktan kurtulacak! Primi dolan 950 bin kişi 5000 ile 6000 gün tamamlanınca...

Milyonların beklediği müjdeler peş peşe gelmeye devam ediyor. Gündemde 3600 ek gösterge meselesiyle ilgili çalışmalar devam ederken, sözleşmeli çalışmların ve EYT'lilerin talepleri de masaya gelecek. Bütün bu çalışma takvimi ile birlikte EYT sorunu da çözüme kavuşacak. Bu konuda hem AK Parti grubundan hem de parti yönetiminden çok sayıda açıklamalar geldi. EYT çalışmasında öncelikli olarak kapsamın belirlenmesi gerekiyor. Bu yasadan kimlerin faydalanacağı da böylelikle belli olacak. 2022 yılı içinde EYT meselesinin tammen çözüme kavuşacağı söyleniyor. Peki, EYT ile kimler emekli olabilecek? İşte son çalışmalar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT’liye Mayıs hesabıyla 1112 TL zam! Yaşa Takılanlar artık gün saymaktan kurtulacak! Primi dolan 950 bin kişi 5000 ile 6000 gün tamamlanınca...

Milyonların beklediği müjdeler için Mayıs'ta düğmeye basılacak. 3600 ek gösterge Meclis'e taşınırken, sözleşmeli çalışanların ve EYT'lilerin talepleri masaya gelecek.

EYT’liye Mayıs hesabıyla 1112 TL zam! Yaşa Takılanlar artık gün saymaktan kurtulacak! Primi dolan 950 bin kişi 5000 ile 6000 gün tamamlanınca...

2022, milyonlar için kazanç yılı oluyor.

EYT’liye Mayıs hesabıyla 1112 TL zam! Yaşa Takılanlar artık gün saymaktan kurtulacak! Primi dolan 950 bin kişi 5000 ile 6000 gün tamamlanınca...

Asgari ücrete yüzde 50.5'lik tarihi zammı, memur ve emeklilere ek iyileştirmeler izlerken; Mayıs'tan itibaren de yeni kazanımlar hayata geçecek.

EYT’liye Mayıs hesabıyla 1112 TL zam! Yaşa Takılanlar artık gün saymaktan kurtulacak! Primi dolan 950 bin kişi 5000 ile 6000 gün tamamlanınca...

3600 ek gösterge düzenlemesinin Mayıs'ta Meclis'e sevk edilmesi için hazırlıklar yapılırken, sıra sözleşmelilere, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemelere gelecek...

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