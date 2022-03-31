Yaşa Takılanlar artık gün saymaktan kurtulacak! EYT'liye Mayıs hesabıyla 1112 TL zam! Primi dolan 950 bin kişi 5000 ile 6000 gün tamamlanınca...

Milyonların beklediği müjdeler peş peşe gelmeye devam ediyor. Gündemde 3600 ek gösterge meselesiyle ilgili çalışmalar devam ederken, sözleşmeli çalışmların ve EYT'lilerin talepleri de masaya gelecek. Bütün bu çalışma takvimi ile birlikte EYT sorunu da çözüme kavuşacak. Bu konuda hem AK Parti grubundan hem de parti yönetiminden çok sayıda açıklamalar geldi. EYT çalışmasında öncelikli olarak kapsamın belirlenmesi gerekiyor. Bu yasadan kimlerin faydalanacağı da böylelikle belli olacak. 2022 yılı içinde EYT meselesinin tammen çözüme kavuşacağı söyleniyor. Peki, EYT ile kimler emekli olabilecek? İşte son çalışmalar!