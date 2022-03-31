TOKİ'den 1.200 TL taksitle sıfır konut! 🔑7 ilde 2+1 3+1 daireler büyük indirimlerle satılıyor! Bir daha bu fiyata yok! 24 bin TL'si olan %10 peşinatla...

Nisan ayına sayılı günler kala Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yeni uygun fiyatlı daire ve arsa satışlarını duyumaya devam ederek vatandaşların yüzünü güldürüyor. Son olarak kurum tarafından yapılan son açıklamada, Bitlis, Bursa, İzmir, Kırıkkale, Kilis, Konya, Tokat illerinde bazı dairelerin satışı sürüyor. Öte yandan, 28 ilde 472 konut ve ticari arsa makul fiyatlarla satışa çıkıyor. Açık arttırma ile yapılacak satışlar 5, 6 ve 7 Nisan'da yapılacak. 28 il arasında İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Kocaeli, Edirne'de bulunuyor. Dar ve orta gelirli vatandaşlar TOKİ'den en uygun fiyatlarla ev sahibi olabilecek. Başvurular belirlenen bankalar ile e-Devlet üzerinden alınacak. İşte TOKİ'den Nisan ayı yeni satış ilanları...