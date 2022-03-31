TOKİ'den 1.200 TL taksitle sıfır konut! 🔑7 ilde 2+1 3+1 daireler büyük indirimlerle satılıyor! Bir daha bu fiyata yok! 24 bin TL'si olan %10 peşinatla...
Nisan ayına sayılı günler kala Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yeni uygun fiyatlı daire ve arsa satışlarını duyumaya devam ederek vatandaşların yüzünü güldürüyor. Son olarak kurum tarafından yapılan son açıklamada, Bitlis, Bursa, İzmir, Kırıkkale, Kilis, Konya, Tokat illerinde bazı dairelerin satışı sürüyor. Öte yandan, 28 ilde 472 konut ve ticari arsa makul fiyatlarla satışa çıkıyor. Açık arttırma ile yapılacak satışlar 5, 6 ve 7 Nisan'da yapılacak. 28 il arasında İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Kocaeli, Edirne'de bulunuyor. Dar ve orta gelirli vatandaşlar TOKİ'den en uygun fiyatlarla ev sahibi olabilecek. Başvurular belirlenen bankalar ile e-Devlet üzerinden alınacak. İşte TOKİ Nisan ayı yeni satış ilanları...
Nisan ayına sayılı günler kala Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yeni uygun fiyatlı daire ve arsa satışlarını duyumaya devam ederek vatandaşların yüzünü güldürüyor. Son olarak kurum tarafından yapılan son açıklamada, Bitlis, Bursa, İzmir, Kırıkkale, Kilis, Konya, Tokat illerinde bazı dairelerin satışı sürüyor. Öte yandan, 28 ilde 472 konut ve ticari arsa makul fiyatlarla satışa çıkıyor. Açık arttırma ile yapılacak satışlar 5, 6 ve 7 Nisan'da yapılacak. 28 il arasında İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Kocaeli, Edirne'de bulunuyor. Dar ve orta gelirli vatandaşlar TOKİ'den en uygun fiyatlarla ev sahibi olabilecek. Başvurular belirlenen bankalar ile e-Devlet üzerinden alınacak. İşte TOKİ'den Nisan ayı yeni satış ilanları...
KIRIKKALE İLİ DELİCE İLÇESİ, ÇERİKLİ MAHALLESİ 2. ETAP 113 ADET KONUT
SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından KIRIKKALE İLİ DELİCE İLÇESİ, ÇERİKLİ MAHALLESİ 2. ETAP
113 ADET KONUT kapsamında üretilecek 57 adet konut satışa sunulacaktır.
Proje Adı: KIRIKKALE İLİ DELİCE İLÇESİ, ÇERİKLİ MAHALLESİ 2. ETAP 113 ADET KONUT
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 52 adet ,3+1 konut 5 adet
Satış Yönetimi: Kuralı Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54
Başvuru tarihleri: 21 Mart 2022 - 31 Mart 2022
Başvuru Bedeli: 2+1 konutlar için 1000 TL, 3+1 konutlar için 2000 TL
Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Sadece Temerküz Şube ve e-Devlet üzerinden (eDevlet başvuruları 30 Mart 2022 tarihinde sona erecektir.)
Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1,3+1
Kura Tarihi: 12 Nisan 2022
Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Delice Şubesi
Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 18 Nisan 2022 - 21 Nisan 2022
Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 25 Nisan 2022 - 26 Nisan 2022(Asil hak sahipleri sözleşme
imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için)
Başvurular 1 kategoride kabul edilecektir;
1)"Diğer alıcı adayları" kategorisi
* Diğer Konut Alıcı Adayları İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği
takdirde kura ile belirlenecektir.
Detaylı satış fiyat ve koşulları TC. Ziraat Bankası AŞ. şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web
sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.
En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda sunulmaktadır