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Haberler Ekonomi Aylık 1.576 TL taksitle ev sahibi olacaksınız! İşte Nisan ayı Ziraat Bankası Akbank ve İş Bankası konut kredileri faiz oranları

Aylık 1.576 TL taksitle ev sahibi olacaksınız! İşte Nisan ayı Ziraat Bankası Akbank ve İş Bankası konut kredileri faiz oranları

Konut kredisi faiz oranları düşmeye devam ettikçe taksit oranları da değişmeye devam ediyor. Ev sahibi olmak isteyenlerin son dönemde artan konut fiyatları karşısında uygun finansmanları araştırmaları devam ediyor. Konut kredisi faiz oranlarının artmasının ardından bazı bankalardan gelen yeni hamleler ile ev kredilerinde oranlar gerilemeye başladı. Düşük faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri ile vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapacak krediler belli oldu. Peki, Ziraat, Akbank ve İş Bankası konut kredileri faiz oranları ne kadar? En uygun konut kredisi hangi bankalarda? İşte detaylar

takvim.com.tr
01.04.2022 10:20 - Son Güncelleme: 01.04.2022 10:20
Aylık 1.576 TL taksitle ev sahibi olacaksınız! İşte Nisan ayı Ziraat Bankası Akbank ve İş Bankası konut kredileri faiz oranları

Türkiye'de ev fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor. Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş ise uygun konut kredilerini araştırmaya başladı. Kamu bankaları başta olmak üzere birçok özel bankadan da cazip teklifler gelmeye devam ediyor.

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Aylık 1.576 TL taksitle ev sahibi olacaksınız! İşte Nisan ayı Ziraat Bankası Akbank ve İş Bankası konut kredileri faiz oranları

Ziraat Bankası Aylık 1.576 TL Taksitle Ev Sahibi Yapacak!

Türkiye'nin en köklü ve önde gelen kamu bankalarından Ziraat Bankası, 120 ay vade olanakları ile aylık 1.576 TL taksitlerle vatandaşların ev sahibi olmasını sağlıyor.

Aylık 1.576 TL taksitle ev sahibi olacaksınız! İşte Nisan ayı Ziraat Bankası Akbank ve İş Bankası konut kredileri faiz oranları

100.000 TL kredi için düşük faiz oranları ve uygun vade fırsatları ile rahat bir ödeme planı hazırlanan kredi kapsamında ev satın almak isteyen vatandaşların bütçelerinin sarılmaması sağlanıyor.

Aylık 1.576 TL taksitle ev sahibi olacaksınız! İşte Nisan ayı Ziraat Bankası Akbank ve İş Bankası konut kredileri faiz oranları

%1,20'denb başlayan faiz oranları, diğer iki kamu bankasından da sunulmaya devam ediyor.

Aylık 1.576 TL taksitle ev sahibi olacaksınız! İşte Nisan ayı Ziraat Bankası Akbank ve İş Bankası konut kredileri faiz oranları

Türkiye İş Bankası Konut Kredisi

Türkiye İş Bankası ayrıcalıklı konut kredisi kampanyaları ile en uygun ev kredisi fırsatını sunuyor. 120 ay vade olanaklarından yararlanabilir ve ödemelerinizi bütçenize göre belirleyerek rahat bir kredi dönemi geçirilmesini sağlayabilirsiniz.

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