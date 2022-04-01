5 milyon lira! Kanalizasyonlardaki altınlar toplanacak

İstanbul'dan sonra en çok takının üretildiği Kahramanmaraş'ta, takı üretiminde ortaya çıkan altın tozları ya atölyelerde yerlere düşüyor ya da çalışanların ellerine ve elbiselerine yapışıyor. Yerlere düşen altın tozlarının büyük bir kısmı çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra tekrar ekonomiye kazandırılırken, çalışanların ellerine ve elbiselerine yapışan altın tozları ise lavaboda kanalizasyona karışıyor.

