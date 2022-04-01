5 milyon lira! Kanalizasyonlardaki altınlar toplanacak
'Altın yere düşmekle değerini kaybetmez' bu atasözünü herkes duymuştur. Kahramanmaraş'ta hayata geçirilecek proje tam olarak bunun için. Ekonomiye 5 milyon lira gelir sağlayacak proje ile kuyumcu atölyelerinde takı üretimi sırasında her yıl kanalizasyona karışan 5 kilo altın kurulacak sistemle ekomiye kazandırılacak.
107 bin metrekare kapalı alanda 400 atölyesiyle dünyanın en büyük altın takı üretim tesisi olan Kahramanmaraş Altınşehir Kuyumcular Sitesi'nde her yıl 5 ile 7 ton arasında 24 ayar altın, çeşitli işlemlerden geçirilerek bilezik, kolye, küpe, yüzük, gerdanlık gibi takı ürünlerine dönüştürülüyor.
İstanbul'dan sonra en çok takının üretildiği Kahramanmaraş'ta, takı üretiminde ortaya çıkan altın tozları ya atölyelerde yerlere düşüyor ya da çalışanların ellerine ve elbiselerine yapışıyor. Yerlere düşen altın tozlarının büyük bir kısmı çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra tekrar ekonomiye kazandırılırken, çalışanların ellerine ve elbiselerine yapışan altın tozları ise lavaboda kanalizasyona karışıyor.
Kahramanmaraş Kuyumcular Odası, takı üretimi sırasında ortaya çıkan ve kuyumcular için büyük fire olarak kabul edilen altın tozlarının ne kadarının kanalizasyona karıştığının tespiti için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile bir çalışma yaptı. Altınşehir Kuyumcular Sitesi kanalizasyonundan örnekler alındı. Yapılan analizinde yıllık 5 kilo altının kanalizasyona karıştığı tespit edildi.
TESİS, 2 YILDA KENDİSİNİ AMORTİ EDECEK
Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, çalışanlar ne kadar dikkat etse de kanalizasyona altın karışmasının önüne geçemediklerini belirtti. Kanalizasyona karışan altının çok ciddi bir ekonomik değerinin olduğunu ifade eden Öz, şöyle konuştu:
"Atık sularımızdan numuneler alarak Sütçü İmam Üniversitesi'nde analizlerini yaptırdık. Analiz sonuçlarında ortalama aylık 400 gram civarında altının kanalizasyona gittiğini tespit ettik. Bu da yıllık 5 kilo civarında bir altına tekabül ediyor. Yani yılda yaklaşık 5 milyon liralık altın kanalizasyona karışıyor.