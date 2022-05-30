Aylık 1.165,78 TL ödeyen ev sahibi oluyor! TOKİ'den 2+1, 3+1 ucuz konut satışı müjdesi! 233 bin TL'ye daire! Sadece %10 peşinat ile o illerde konut satışlar başladı. Kuralı satış yöntemiyle Haziran ayında binlerce ev, sahiplerini bulacak. TOKİ duyurdu! 2 ilde toplam 2 ilçede toplam 4 farklı mahallede TOKİ projesi kapsamında konutlar yapılıyor. Daire almak isteyen vatandaşlar için 3+1, 2+1 evler 233.155,66'dan başlayan fiyatlarla satılıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut sahibi olmak isteyenlere kolaylık sağlamaya devam ediyor. İşte konut satışı hakkında detaylı bilgiler...