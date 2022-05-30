Aylık 1.165,78 TL ödeyen ev sahibi oluyor! TOKİ'den 2+1, 3+1 ucuz konut satışı müjdesi! 233 bin TL'ye daire! Sadece %10 peşinat ile o illerde...
TOKİ'den 233 bin TL'ye daire! Ev almak isteyenler genellikle TOKİ konut satışlarını inceliyor. Uygun fiyat ve cazip geri ödeme tablosu dolayısıyla vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören TOKİ konutları için yeni liste yayımlandı. 2+1, 3+1 daireler %10,00 peşinat oranı ile satılıyor. Son olarak 23.315,57 TL peşinat ödeyenlerin 180 vade ile aylık 1.165,78 TL ödeyerek ev alabilecekleri duyuruldu. İşte TOKİ'nin son yayımladığı uygun fiyatlı konut satıl ilanlarının tümü...
30.05.2022 18:40 - Son Güncelleme: 30.05.2022 18:40
Aylık 1.165,78 TL ödeyen ev sahibi oluyor! TOKİ'den 2+1, 3+1 ucuz konut satışı müjdesi! 233 bin TL'ye daire! Sadece %10 peşinat ile o illerde konut satışlar başladı. Kuralı satış yöntemiyle Haziran ayında binlerce ev, sahiplerini bulacak. TOKİ duyurdu! 2 ilde toplam 2 ilçede toplam 4 farklı mahallede TOKİ projesi kapsamında konutlar yapılıyor. Daire almak isteyen vatandaşlar için 3+1, 2+1 evler 233.155,66'dan başlayan fiyatlarla satılıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut sahibi olmak isteyenlere kolaylık sağlamaya devam ediyor. İşte konut satışı hakkında detaylı bilgiler...
Bu kapsamda TOKİ'nin 2 ilde farklı mahallelerde bulunan projeleri ile binlerce kişi ev sahibi olacak.