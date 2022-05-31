3 gün sonra açıklanıyor! Flaş Temmuz zammı geliyor! 5 aylık, 6 aylık enflasyon beklentisi + Ek zam ile meslek meslek enflasyon farkı, emekli zammı, memur zammı hesabı!

SON DAKİKA TEMMUZ ZAMMI GELİŞMESİ! Emekli ve memur zammı için geri sayım devam ediyor. Kritik tarihe yaklaşıldı. Mayıs ayı enflasyon beklentisi belli olurken, hesaplamalar da yapıldı. Buna göre 4 aylık enflasyon oranı yüzde 31,71 olarak kaydedildi. Geriye Mayıs ve Haziran verileri kaldı. Mayıs ayı enflasyon oranı ile 5 aylık, Haziran enflasyon oranı ile de 6 aylık enflasyon oranı ortaya çıkacak. Merkez Bankası'nın enflasyon beklenti anketi de açıklandı. Peki kime ne kadar zam yapılacak? Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi ne?