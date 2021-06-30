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Ayda 5.000 TL kazanabilirsiniz! Memura ve emekliye ek iş imkanı var! Ek kazancın kapısı sonuna kadar açık!

Ek iş fikirleri ile fazla para kazanabilir, ek iş imkanları sayesinde bütçenizi denkleştirebilirsiniz. Sayıları her geçen gün artan internet siteleri makale yazarlığı mesleğinin doğmasını sağladı. Siteler ziyaretçi çekmek adına makale yazılarına ihtiyaç duyarken bu alanda kendinizi geliştirerek aylık 5.000 lira maaş kazanmanız mümkün. Kamu çalışanlarına, yapacakları ek işi mesai saatleri dışında yapmak, bağlı oldukları kurumu ve görevlerini küçük düşürücü davranışlarda bulunmamak gibi şartlar sunuluyor. Başka herhangi bir kurum ya da kuruluşla sigorta ilişkilerinin bulunmaması gerekiyor. İşte, evden yapabileceğiniz ek iş imkanları ve yaratıcı iş fikirleri!

30.06.2021 16:37 - Son Güncelleme: 30.06.2021 16:37
Ayda 5.000 TL kazanabilirsiniz! Memura ve emekliye ek iş imkanı var! Ek kazancın kapısı sonuna kadar açık!

657 sayılı kanun çerçevesinde bazı sınırlamaları olan memurların ek iş yapmaları mümkün olabiliyor. Kanunda belirtilen maddelere göre kamu çalışanları başka bir kurumla sigorta ilişkisi olmaksızın ek işler yapabiliyorlar.

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Ayda 5.000 TL kazanabilirsiniz! Memura ve emekliye ek iş imkanı var! Ek kazancın kapısı sonuna kadar açık!

İşte kamu çalışanlarının mesai saati dışında yapabilecekleri bazı ek işler:

Film/Dizi/Tiyatro Oyunculuğu

Şarkıcılık

Ayda 5.000 TL kazanabilirsiniz! Memura ve emekliye ek iş imkanı var! Ek kazancın kapısı sonuna kadar açık!

Anonim ve Limited Şirketlere Hisse Ortaklığı

Gayrimenkul İşleri

Ayda 5.000 TL kazanabilirsiniz! Memura ve emekliye ek iş imkanı var! Ek kazancın kapısı sonuna kadar açık!

Zirai Kazanç Getiren İşler

Bilirkişilik

Ayda 5.000 TL kazanabilirsiniz! Memura ve emekliye ek iş imkanı var! Ek kazancın kapısı sonuna kadar açık!

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