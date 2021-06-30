Yirmi bin TL kredi müjdesi! 60 dakikadan daha az sürede PTT hesaplarına yatırılacak! Online şubeden direkt...

Yirmi bin TL kredi müjdesi! 60 dakikadan daha az sürede PTT hesaplarına yatırılacak. On binlerce kişiyi yakından ilgilendiren müjdeli haber paylaşıldı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) tarafından çiftçiler için "Mobil Onaylı Nakit Kredi" adı altında yeni bir kredi ürünü devreye alınıyor. İlk aşamada mobil onaylı nakit kredi limitinin 20 bin liraya kadar belirlenebilecek. Kredi talepleri KORBİS üzerinden alınacak ve sanal pos ile yapılacak doğrulama sonucunda kullandırılacak. Mobil Onaylı Nakit Kredi uygulamasının 1 Temmuz 2021 itibarıyla devreye alınacağı ifade edilirken başvurusu onaylananların paraları, ortakların PTT nezdinde açılmış olan hesaplarına 45 dakika içerisinde aktarılacak.