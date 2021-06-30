Yirmi bin TL kredi müjdesi! 60 dakikadan daha az sürede PTT hesaplarına yatırılacak! Online şubeden direkt...
Yirmi bin TL hızlı kredi müjdesi verildi ve 45 dakikada hesaplara aktarılacağı bilgisi paylaşıldı. Başvurana ilk aşamada 20 bin liraya kadar kredi kullandırılacak. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) tarafından son yapılan açıklama çiftçileri yakından ilgilendiriyor. Tarım Kredi, nakit finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılabilecek "Mobil Onaylı Nakit Kredi" adı altında yeni bir kredi ürünü geliştirdiğini açıkladı. Nakdi kredi tutarları, başvurunun onaylanması durumunda PTT'den açılmış olan hesaplarına 45 dakika içerisinde yatırılacak.
Yirmi bin TL kredi müjdesi! 60 dakikadan daha az sürede PTT hesaplarına yatırılacak. On binlerce kişiyi yakından ilgilendiren müjdeli haber paylaşıldı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) tarafından çiftçiler için "Mobil Onaylı Nakit Kredi" adı altında yeni bir kredi ürünü devreye alınıyor. İlk aşamada mobil onaylı nakit kredi limitinin 20 bin liraya kadar belirlenebilecek. Kredi talepleri KORBİS üzerinden alınacak ve sanal pos ile yapılacak doğrulama sonucunda kullandırılacak. Mobil Onaylı Nakit Kredi uygulamasının 1 Temmuz 2021 itibarıyla devreye alınacağı ifade edilirken başvurusu onaylananların paraları, ortakların PTT nezdinde açılmış olan hesaplarına 45 dakika içerisinde aktarılacak.
MOBİL ONAYLI NAKİT KREDİ
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, nakit finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılabilecek "Mobil Onaylı Nakit Kredi" adı altında yeni bir kredi ürünü geliştirdiklerini belirterek, "Kredi talepleri Kooperatif Ortak Bilgi Sistemi (KORBİS) üzerinden alınacak ve sanal pos ile yapılacak doğrulama sonucunda kullandırılacak nakdi kredi tutarları, ortakların PTT nezdinde açılmış olan hesaplarına 45 dakika içerisinde aktarılacak." dedi.