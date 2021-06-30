A101 aktüel ürünler kataloğu 1 Temmuz Perşembe fırsatları! A101’de bayrama özel kurbanlık fiyatlarında cazip kampanya!

Vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde A101 aktüel ürünler kataloğu 1 Temmuz Perşembe sorgulamasını yapar oldu. Her Perşembe birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri uygun fiyatla satışa sunan marketler zincirinde bu hafta neler var? Kurban Bayramı yaklaşırken Müslüman alemi marketlerdeki kurbanlık fiyatlarını merak ederek araştırıyor. A101'de bayrama özel kurbanlık fiyatlarında kampanyalar oldukça dikkat çekiyor. A101'den kolay bir şekilde alabileceğiniz kurbanlıklar ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.