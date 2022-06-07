Ayda 2.114 TL öderim diyene TOKİ’den sıfır 3+1 - 2+1 daire! 42.297 TL peşinat yeterli! 120 180 240 ay vadeyle ilk gidene anahtar teslim!

1)"Diğer alıcı adayları" kategorisi

* Diğer Konut Alıcı Adayları İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği

takdirde kura ile belirlenecektir.

Detaylı satış fiyat ve koşulları TC. Ziraat Bankası AŞ. şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda sunulmaktadır.