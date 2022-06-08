Cep telefonundan Ayçiçek yağına kadar fiyatlar düştü! A101 indirime girdi! Bugün başladı 43 TL 45 kuruş! A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU...

A101'de yeni indirimler duyuruldu. Zincir marketlerinin güncel aktüel ürünler kataloğu az önce yayımlandı. Bu hafta 10 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli olacak indirimler arasında Ayçiçek yağı da bulunuyor. 1.25 litrelik Yudum Ayçiçek yağı %25 indirimle 57,95'ten 43,45'e düştü. İpek köp salçası da 27 TL 95 kuruş ile satılmaya başlandı. Un, bulgur, kuru fasülye, mercimek, fiyatları da düştü. 10 TL ve üzeri alışverişlerde de Finish kapsül 188 TL 95 kuruştan 89 TL 95 kuruşa indi. İşte liste liste A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU...