Cep telefonundan Ayçiçek yağına kadar fiyatlar düştü! A101 indirime girdi! Bugün başladı 43 TL 45 kuruş! A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU...
A101 indirime girdi! Cep telefonundan Ayçiçek yağına kadar fiyatlar düştü! Bugün başladı! A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU haberimizde! Gıda alışverişi yapmak isteyenler, elektronik üründe en uygun fiyatlısını arayanlar zincir marketlerin güncel aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. Bu hafta A101'de onlarca ürün indirimli fiyatlarıyla raflardaki yerini aldı. Peki A101'de neler indirime girdi? Elektronik eşyalar, mutfak ihtiyaçları, temizlik malzemeleri ve daha bir çok ürün indirimli fiyatlarıyla katalogda yer alıyor. İşte yoğun olarak araştırılan Haziran 2022 A101 aktüel ürünler kataloğu...
08.06.2022 09:03 - Son Güncelleme: 08.06.2022 09:04
A101'de yeni indirimler duyuruldu. Zincir marketlerinin güncel aktüel ürünler kataloğu az önce yayımlandı. Bu hafta 10 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli olacak indirimler arasında Ayçiçek yağı da bulunuyor. 1.25 litrelik Yudum Ayçiçek yağı %25 indirimle 57,95'ten 43,45'e düştü. İpek köp salçası da 27 TL 95 kuruş ile satılmaya başlandı. Un, bulgur, kuru fasülye, mercimek, fiyatları da düştü. 10 TL ve üzeri alışverişlerde de Finish kapsül 188 TL 95 kuruştan 89 TL 95 kuruşa indi. İşte liste liste A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU...