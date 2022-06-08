Temmuz’da SSK, Bağkur, 4C, memura en az 5.969- 8.927 TL arası maaş! Refah payı, ek zam, enflasyon farkıyla 6 aylık maaş...

Temmuz zammı için geri sayım resmen başladı. 5 aylık enflasyon verisi açıklandı ve geriye sadece 1 aylık oran kaldı. Kabine sonrası önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Temmuz zammı için ücretliler dahil tüm kesimin gelirini artıracak düzenlemeler yapılacağını belirtti. 6 aylık enflasyon verisinin belli olacağı 4 Temmuz'a 1 aydan az bir süre kaldı. Son olarak Mayıs ayında TÜFE aylık yüzde 2.98 oranında artış yaşadı. Bu arada Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki Haziran tahminine göre bir hesaplama yapıldığında ise 6 ay sonunda endeksin 959,44"e çıkacağı böylece 6 aylık enflasyon oranının ise yüzde 39,67 olacağı hesaplanıyor. Peki, Temmuzda emekli memur maaşları kaç TL olacak? İşte meslek meslek maaş hesabı!