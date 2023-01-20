AYÇİÇEK YAĞINDA FLAŞ İNDİRİM! A101, BİM, ŞOK, Migros, CarrefourSA'da ayçiçek yağı ne kadar, kaç TL oldu? 1,2,3,4,5 litrelik yağ fiyatları...

"TÜRKİYE'NİN ALIM İŞTAHININ AZALMASIYLA FİYATLAR TEKRAR DÜŞÜŞE GEÇTİ"

Angı açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin aldığı kararlar yurtdışı piyasalarını da etkiliyor. Yurtdışında fiyatlar yüzde 3 ile 4 oranında arttı. Ham yağın ton fiyatı bin 225 dolardan 1260 dolara kadar yükseltti. Ancak Türkiye'nin alım iştahının azalmasıyla fiyatlar tekrar düşüşe geçti. TMO'nun Geçen hafta yaptığı 24 bin tonluk ihalede Tekirdağ teslim fiyatı bin 219 dolar, İskenderun'a ise bin 229 dolar olarak gerçekleşti.