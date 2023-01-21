Memura emekliye %13.52 Refah Payı artışı! 2.463 TL ilave ödeme + 600 puan! 5.500 TL ve üstü...

Emekli ve memurların maaş zammı netleşti. Maaşlara ve ikramiyelere yansıtılacak yeni ek gösterge düzenlemesi de yürürlüğe girdi. Bu kapsamda emeklilere zam farkı ortaya çıkarken, kimilerinde de ikramiye farkı söz konusu olacak. Memurların 15 Ocak'taki ödemelere yetiştirilemeyen yüzde 13,52'lik refah payı zammı ise bu ay bordrolara eklenerek ikinci bir ödemeyle hesaplara yatırılacak. Peki kimler fark alacak? Ek gösterge kime, ne getirecek? İşte ek ödemeli maaş tablosu haberimizde!