Memura emekliye %13.52 Refah Payı artışı! 2.463 TL ilave ödeme + 600 puan! 5.500 TL ve üstü...
Memur ve emekli aylıklarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Memur maaşlarında yasal düzenleme 13 Ocak'ta resmileştiği için 15 Ocak'taki ödemelere yetiştirilemeyen yüzde 13,52'lik refah payı zammı ise bu ay bordrolara eklenerek ikinci bir ödemeyle hesaplara yatırılacak. Peki, kimler ne kadar alacak? İşte merak edilenler!
21.01.2023 11:18 - Son Güncelleme: 21.01.2023 11:18
Emekli ve memurların maaş zammı netleşti. Maaşlara ve ikramiyelere yansıtılacak yeni ek gösterge düzenlemesi de yürürlüğe girdi. Bu kapsamda emeklilere zam farkı ortaya çıkarken, kimilerinde de ikramiye farkı söz konusu olacak. Memurların 15 Ocak'taki ödemelere yetiştirilemeyen yüzde 13,52'lik refah payı zammı ise bu ay bordrolara eklenerek ikinci bir ödemeyle hesaplara yatırılacak. Peki kimler fark alacak? Ek gösterge kime, ne getirecek? İşte ek ödemeli maaş tablosu haberimizde!