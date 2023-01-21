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Haberler Ekonomi Memura emekliye %13.52 Refah Payı artışı! 2.463 TL ilave ödeme + 600 puan! 5.500 TL ve üstü...

Memura emekliye %13.52 Refah Payı artışı! 2.463 TL ilave ödeme + 600 puan! 5.500 TL ve üstü...

Memur ve emekli aylıklarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Memur maaşlarında yasal düzenleme 13 Ocak'ta resmileştiği için 15 Ocak'taki ödemelere yetiştirilemeyen yüzde 13,52'lik refah payı zammı ise bu ay bordrolara eklenerek ikinci bir ödemeyle hesaplara yatırılacak. Peki, kimler ne kadar alacak? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
21.01.2023 11:18 - Son Güncelleme: 21.01.2023 11:18
Emekliye 8.112 TL, Memura 15.376 TL MAAŞ! Memura emekliye %13.52 Refah Payı artışı! 2.463 TL ilave ödeme + 600 puan! 5.500 TL ve üstü...

Emekli ve memurların maaş zammı netleşti. Maaşlara ve ikramiyelere yansıtılacak yeni ek gösterge düzenlemesi de yürürlüğe girdi. Bu kapsamda emeklilere zam farkı ortaya çıkarken, kimilerinde de ikramiye farkı söz konusu olacak. Memurların 15 Ocak'taki ödemelere yetiştirilemeyen yüzde 13,52'lik refah payı zammı ise bu ay bordrolara eklenerek ikinci bir ödemeyle hesaplara yatırılacak. Peki kimler fark alacak? Ek gösterge kime, ne getirecek? İşte ek ödemeli maaş tablosu haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekliye 8.112 TL, Memura 15.376 TL MAAŞ! Memura emekliye %13.52 Refah Payı artışı! 2.463 TL ilave ödeme + 600 puan! 5.500 TL ve üstü...

Memurların ve emeklilerin heyecanla beklediği, maaşlara ve ikramiyelere yansıyacak yeni ek gösterge düzenlemesi yürürlüğe girdi.

Emekliye 8.112 TL, Memura 15.376 TL MAAŞ! Memura emekliye %13.52 Refah Payı artışı! 2.463 TL ilave ödeme + 600 puan! 5.500 TL ve üstü...

Emeklilere zam farkı ortaya çıkarken, kimilerine ikramiye farkı da söz konusu olacak. Peki kimler fark alacak? Ek gösterge kime, ne getirdi? İşte yanıtı.

Emekliye 8.112 TL, Memura 15.376 TL MAAŞ! Memura emekliye %13.52 Refah Payı artışı! 2.463 TL ilave ödeme + 600 puan! 5.500 TL ve üstü...

Bu ay maaşları yüzde 30 artırılan memurlar ve memur emeklilerinin beklediği ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi.

Emekliye 8.112 TL, Memura 15.376 TL MAAŞ! Memura emekliye %13.52 Refah Payı artışı! 2.463 TL ilave ödeme + 600 puan! 5.500 TL ve üstü...

Yeni ek gösterge en büyük etkiyi emekli aylıkları ve ikramiyelerde gösterirken, artışlar nedeniyle fark alma durumu da ortaya çıktı. Peki kimler fark alabilecek? Ek gösterge kimi, nasıl etkiliyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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