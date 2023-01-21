SSK, Bağkur: 5000 prim eşitliği + 1999 ö. sigortalılar EYT'de platin kadroda! Maaşlara Refah Payı...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yasal düzenleme bu ay sonunda Meclis'e geliyor. Kabine gündeminde konuşulacak yapılandırma paketinden EYT'lilere de müjde çıkması bekleniyor. Önceden yapılan düzenleme gelirse EYT'liye SGK'dan emeklilik yolu açılacak. Aynı zamanda prim şartını düşürme imkanı da sağlanacak. Böylelikle prim borcu silinirken, bu borca ait sürelerin dondurulmasıyla bazı kişiler SSK emeklilik koşullarına tabi olabilecek. Bu gelişmelerin ardından 1999 sonrası sigortalılar için plan var mı merak ediliyor. İşte EYT'de son gelişmeler haberimizde.