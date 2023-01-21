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Haberler Ekonomi SSK, Bağkur: 5000 prim eşitliği + 1999 ö. sigortalılar EYT'de platin kadroda! Maaşlara Refah Payı...

SSK, Bağkur: 5000 prim eşitliği + 1999 ö. sigortalılar EYT'de platin kadroda! Maaşlara Refah Payı...

EYT ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Şimdi gündemde yapılandırma paketi yer alıyor. Bu paketle birlikte çok sayıda EYT'liye SGK'dan emeklilik yolu açılacak. Aynı zamanda da prim şartını düşürme imkanı da sunulacak. Peki, EYT'de prim şartı ne olacak? 1999 sonrası sigortalılar için plan var mı? İşte detaylar haberimizde.

takvim.com.tr
21.01.2023 11:30 - Son Güncelleme: 21.01.2023 11:30
2000-2008 arası kademeli kısmi emeklilik! SSK, Bağkur: 5000 prim eşitliği + 1999 ö. sigortalılar EYT’de platin kadroda! Maaşlara Refah Payı...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yasal düzenleme bu ay sonunda Meclis'e geliyor. Kabine gündeminde konuşulacak yapılandırma paketinden EYT'lilere de müjde çıkması bekleniyor. Önceden yapılan düzenleme gelirse EYT'liye SGK'dan emeklilik yolu açılacak. Aynı zamanda prim şartını düşürme imkanı da sağlanacak. Böylelikle prim borcu silinirken, bu borca ait sürelerin dondurulmasıyla bazı kişiler SSK emeklilik koşullarına tabi olabilecek. Bu gelişmelerin ardından 1999 sonrası sigortalılar için plan var mı merak ediliyor. İşte EYT'de son gelişmeler haberimizde.

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2000-2008 arası kademeli kısmi emeklilik! SSK, Bağkur: 5000 prim eşitliği + 1999 ö. sigortalılar EYT’de platin kadroda! Maaşlara Refah Payı...

Yapılandırma paketi haberleri devlete borcu olan vatandaşları heyecanlandırırdı. Kabine toplantısında ele alınacak paketten EYT'lilere de müjde çıkması bekleniyor. Daha öncekiler gibi bir düzenleme gelirse çok sayıda EYT'liye SGK'dan emeklilik yolu açılacak. Aynı zamanda prim şartını düşürme imkanı da sağlanacak. Nasıl mı olacak? İşte detayları...

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2000-2008 arası kademeli kısmi emeklilik! SSK, Bağkur: 5000 prim eşitliği + 1999 ö. sigortalılar EYT’de platin kadroda! Maaşlara Refah Payı...

Vatandaşların devlete olan vergi, ceza ve prim borçları için yapılandırma paketi hazırlığı yapılması büyük heyecan yarattı. Düzenleme kamuya borcu olan vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlayacak. Ancak avantajları bununla bitmeyecek.

2000-2008 arası kademeli kısmi emeklilik! SSK, Bağkur: 5000 prim eşitliği + 1999 ö. sigortalılar EYT’de platin kadroda! Maaşlara Refah Payı...

Daha öncekiler gibi bir düzenleme gelirse çok sayıda EYT'liye emeklilik yolu açılacak. Bağ-Kur prim borcu olanlara yapılandırma ve sildirme imkanının yanı sıra dondurulmuş hizmet günlerini daha az ödemeyle ihya etme kolaylığı gündemde.

2000-2008 arası kademeli kısmi emeklilik! SSK, Bağkur: 5000 prim eşitliği + 1999 ö. sigortalılar EYT’de platin kadroda! Maaşlara Refah Payı...

Böylece EYT düzenlemesiyle emekli olmak için prim kazanmak, prim borcunu ödemek ya da sildirmek isteyenler önemli bir fırsat yakalayacak. Hatta bazı kişilere daha az primle emeklilik imkanı doğacak. Tabii bir de kamu bankalarından kredi kolaylığı da gündeme gelebilecek. İşte yapılandırma düzenlemesinin EYT'lilere sağlaması beklenen 5 kolaylık...

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