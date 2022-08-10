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Haberler Ekonomi Ayçiçek yağı fiyatları yere çakıldı! 32 TL'den başlayan 1 LT, 2 LT ve 5 LT'lik şişeler! 10 Ağustos Yudum, Orkide, Komili, Turna...

Ayçiçek yağı fiyatları yere çakıldı! 32 TL'den başlayan 1 LT, 2 LT ve 5 LT'lik şişeler! 10 Ağustos Yudum, Orkide, Komili, Turna...

Kırıkkale'de devlet desteğiyle tarım arazisine yağlık ayçiçeği eken çiftçi, yağışlarında etkisiyle yüksek verim beklediğini belirtti. Karacaören Ovası'ndaki ayçiçeği tarlalarında tespitlerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu yıl yağışların da iyi olması ile birlikte çok verimli, hastalıktan uzak bir üretim sezonu gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Peki ayçiçek yağı fiyatları düştü mü? Ayçiçek yağı fiyatları ne kadar? En ucuz ayçiçek yağı hangi markada? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

takvim.com.tr
10.08.2022 10:59 - Son Güncelleme: 10.08.2022 10:59
Ayçiçek yağı fiyatları yere çakıldı! İndirim haberi yüzleri güldürdü! 10 Ağustos Yudum, Orkide, Komili, Turna, Emek, Kırlangıç...

Ayçiçek yağı fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Fiyatlarının düşmesinin ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte güncel ayçiçek yağı fiyatları...

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Ayçiçek yağı fiyatları yere çakıldı! İndirim haberi yüzleri güldürdü! 10 Ağustos Yudum, Orkide, Komili, Turna, Emek, Kırlangıç...

TMO AYÇİÇEK YAĞI 10 AĞUSTOS 2022 FİYAT LİSTESİ

Ayçiçek Yağı 5 litre Satış Fiyatı: 135 lira

Ayçiçek yağı fiyatları yere çakıldı! İndirim haberi yüzleri güldürdü! 10 Ağustos Yudum, Orkide, Komili, Turna, Emek, Kırlangıç...

Migros ayçiçek yağı 10 Ağustos 2022 fiyat listesi

Yudum Ayçiçek Yağı 3 Lt. Satış Fiyatı:99 lira 50 kuruş

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 2 L Satış Fiyatı: 69 lira 90 kuruş

Turna Ayçiçek Yağı Pet 4 L Satış Fiyatı: 129 lira 90 kuruş

Ayçiçek yağı fiyatları yere çakıldı! İndirim haberi yüzleri güldürdü! 10 Ağustos Yudum, Orkide, Komili, Turna, Emek, Kırlangıç...

Yudum Ziyafet Ayçiçek Yağı 2 L Pet Satış Fiyatı: 69 lira 90 kuruş

Orkide Ayçiçek Yağı 1 L ( Pet Şişe ) Satış Fiyatı: 39 lira 90 kuruş

Ayçiçek yağı fiyatları yere çakıldı! İndirim haberi yüzleri güldürdü! 10 Ağustos Yudum, Orkide, Komili, Turna, Emek, Kırlangıç...

ŞOK AYÇİÇEK YAĞI 10 AĞUSTOS 2022 FİYAT LİSTESİ

Evin Ayçiçek Yağı 2 lt: 66 lira 50 kuruş

Evin Ayçiçek Yağı Pet 5 lt: 151 lira 50 kuruş

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