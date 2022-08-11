EYT'lilere maaş + 7.750 TL ödeme! Yaşa Takılan SSK, BAĞKUR, 4C'liye emekli maaş ve promosyon tablosu! Son tarih...
EYT ile ilgili son gelişmeler arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Geri sayım başladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için bakanlık bünyesinde çalışamalar sürdürülüyor. Yeni düzenlemenin en geç ocak ayında Meclis'e gelmesi beklentiler arasında. EYT'liler nasıl emekli olacaklarını düşünürken bir diğer merak ettikleri konu da maaş hesabı oluyor. EYT düzenlemesi yürürlüğe girerse emekli maaşlarının nasıl bağlanacağı ve maaş hesaplamasının nasıl yapılacağı merak konusu. Bununla ilgili formüller duyuruldu. Maaşları yükseltecek farklı faktörler bulunuyor. Peki EYT emekli maaşları nasıl hesaplanacak? EYT'liler kaç TL maaş alacak? EYT'lilere ne kadar promosyon ödemesi yapılacak? İşte merak edilenler!
Emeklilik için yaşa takılanlar yeni düzenlemeyi beklerken maaş hesapları da yapılmaya başlandı. EYT kapsamındakilerin emekli maaşları üç ayrı dönem için ayrı ayrı hesaplanıyor. Öte yandan EYT'lilere emekli olduklarında promosyon fırsatı da doğacak. Peki, EYT emekli maaşları nasıl hesaplanacak? EYT'liler kaç TL maaş alacak? EYT'lilere ne kadar promosyon ödemesi yapılacak? İşte merak edilenler!
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren EYT için yapılacak olan düzenleme heyecanla beklenirken, emekli aylığı hesaplamalarında hangi formülün kullanılacağı merak konusu oldu. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar yeni emeklilik düzenlemesinin kapsamında kabul ediliyor.
Düzenleme ile Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) 2023 yılından itibaren emeklilik yolunun açılması planlanıyor.