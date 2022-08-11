EYT’lilere maaş + 7.750 TL ödeme! Yaşa Takılan SSK, BAĞKUR, 4C’liye emekli maaş ve promosyon tablosu! Son tarih...

Emeklilik için yaşa takılanlar yeni düzenlemeyi beklerken maaş hesapları da yapılmaya başlandı. EYT kapsamındakilerin emekli maaşları üç ayrı dönem için ayrı ayrı hesaplanıyor. Öte yandan EYT'lilere emekli olduklarında promosyon fırsatı da doğacak. Peki, EYT emekli maaşları nasıl hesaplanacak? EYT'liler kaç TL maaş alacak? EYT'lilere ne kadar promosyon ödemesi yapılacak? İşte merak edilenler!