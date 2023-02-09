Ayçiçek yağı fiyatları DÜŞTÜ! 6 zincir markette kapış kapış gidiyor! 1,2,3,4,5 litrelik yağlara dev indirim geldi! Bugün ve yarın...

A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi, Migros ve Carrefoursa sık sık ayçiçek yağı fiyatlarında indirim uyguluyor. Bu haftaki güncel liste merak konusu oldu. Market alışverişine hazırlanan vatandaşlara duyuru yapıldı. O marketlerde görenler 2'şer, 3'er alıyor. A101'de Vera Ayçiçek Yağı Pet 5 L 144 TL'ye düştü. ŞOK'ta Evin Ayçiçek Yağı 1lt 37,50'ye satılıyor. İşte market market güncel Şubat 2023 ayçiçek yağı fiyatları...