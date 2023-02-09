Ayçiçek yağı fiyatları DÜŞTÜ! 6 zincir markette kapış kapış gidiyor! 1,2,3,4,5 litrelik yağlara dev indirim geldi! Bugün ve yarın...
9 Şubat 2023 güncel ayçiçek yağı fiyatları belli oldu. Tarım Kredi, A101, BİM, ŞOK, Carrefoursa, Migros 1,2,3,4,5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları listelendi. Yağ indirimlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 9 Şubat itibariyle indirime giren ayçiçek yağı fiyat listesini sorguluyor. 6 zincir güncel market ayçiçek yağı fiyatlarını duuyurdu. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, A101, BİM, ŞOK, Carrefoursa, Migros indirimli ayçiçek yağı fiyat listesi.
09.02.2023 10:43 - Son Güncelleme: 09.02.2023 10:43
A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi, Migros ve Carrefoursa sık sık ayçiçek yağı fiyatlarında indirim uyguluyor. Bu haftaki güncel liste merak konusu oldu. Market alışverişine hazırlanan vatandaşlara duyuru yapıldı. O marketlerde görenler 2'şer, 3'er alıyor. A101'de Vera Ayçiçek Yağı Pet 5 L 144 TL'ye düştü. ŞOK'ta Evin Ayçiçek Yağı 1lt 37,50'ye satılıyor. İşte market market güncel Şubat 2023 ayçiçek yağı fiyatları...