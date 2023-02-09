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Haberler Ekonomi Ayçiçek yağı fiyatları DÜŞTÜ! 6 zincir markette kapış kapış gidiyor! 1,2,3,4,5 litrelik yağlara dev indirim geldi! Bugün ve yarın...

Ayçiçek yağı fiyatları DÜŞTÜ! 6 zincir markette kapış kapış gidiyor! 1,2,3,4,5 litrelik yağlara dev indirim geldi! Bugün ve yarın...

9 Şubat 2023 güncel ayçiçek yağı fiyatları belli oldu. Tarım Kredi, A101, BİM, ŞOK, Carrefoursa, Migros 1,2,3,4,5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları listelendi. Yağ indirimlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 9 Şubat itibariyle indirime giren ayçiçek yağı fiyat listesini sorguluyor. 6 zincir güncel market ayçiçek yağı fiyatlarını duuyurdu. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, A101, BİM, ŞOK, Carrefoursa, Migros indirimli ayçiçek yağı fiyat listesi.

09.02.2023 10:43 - Son Güncelleme: 09.02.2023 10:43
Ayçiçek yağı fiyatları DÜŞTÜ! 6 zincir markette kapış kapış gidiyor! 1,2,3,4,5 litrelik yağlara dev indirim geldi! Bugün ve yarın...

A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi, Migros ve Carrefoursa sık sık ayçiçek yağı fiyatlarında indirim uyguluyor. Bu haftaki güncel liste merak konusu oldu. Market alışverişine hazırlanan vatandaşlara duyuru yapıldı. O marketlerde görenler 2'şer, 3'er alıyor. A101'de Vera Ayçiçek Yağı Pet 5 L 144 TL'ye düştü. ŞOK'ta Evin Ayçiçek Yağı 1lt 37,50'ye satılıyor. İşte market market güncel Şubat 2023 ayçiçek yağı fiyatları...

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Ayçiçek yağı fiyatları DÜŞTÜ! 6 zincir markette kapış kapış gidiyor! 1,2,3,4,5 litrelik yağlara dev indirim geldi! Bugün ve yarın...

A101 9 ŞUBAT AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI!

Ayçiçek yağı fiyatları DÜŞTÜ! 6 zincir markette kapış kapış gidiyor! 1,2,3,4,5 litrelik yağlara dev indirim geldi! Bugün ve yarın...

A101 9 ŞUBAT AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI!

Ayçiçek yağı fiyatları DÜŞTÜ! 6 zincir markette kapış kapış gidiyor! 1,2,3,4,5 litrelik yağlara dev indirim geldi! Bugün ve yarın...

A101 9 ŞUBAT AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI!

Ayçiçek yağı fiyatları DÜŞTÜ! 6 zincir markette kapış kapış gidiyor! 1,2,3,4,5 litrelik yağlara dev indirim geldi! Bugün ve yarın...

A101 9 ŞUBAT AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI!

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