9 Şubat 2023 belediye şirket işçilerine KADRO ve ZAMLI MAAŞ tarifesi! Belediye çalışanına kadro son dakika!Taslak ortaya çıktı! 4b'den 4a'ya...
Belediye işçilerine kadro hakkında araştırmalar hızlandı. En sık aratılanlar arasında belediye çalışanına kadro gelecek mi sorusu yer alıyor. Meclis'te yasalaşarak yürürlüğe giren 'sözleşmeliye kadro' yasasında kapsam genişliyor. Sanatçılar, vekil imamlar ile vekil ebe-hemşirelerden sonra mahalli idareler çalışanları da memurluk hakkına kavuştu. İşte sözleşmeliye kadro maaşları ve tarihi...
10.02.2023 08:32 - Son Güncelleme: 10.02.2023 08:32
Bu sözleşmeliler yasanın yayımlanmasının ardından memur kadrolarına geçirilecek. İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde çalışan, genel şartları taşıyanlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrosuna geçirilecek. Mahalli idarelerdeki sözleşmeli personel için yeni bir sisteme gidilip buralarda da 3+1 modeli uygulanacak.
SÖZLEŞMELİYE KPSS ZORUNLULUĞU
Bu nedenle belediyelerdeki sözleşmeliler için de KPSS zorunluluğu getiriliyor. Öte yandan mahalli idarelerdeki sözleşmeli personel için yeni bir sisteme gidilip buralarda da 3+1 modeli uygulanacak. Bu nedenle belediyelerdeki sözleşmeliler için de KPSS zorunluluğu getiriliyor.