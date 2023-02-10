Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 9 Şubat 2023 belediye şirket işçilerine KADRO ve ZAMLI MAAŞ tarifesi! Belediye çalışanına kadro son dakika!Taslak ortaya çıktı! 4b'den 4a'ya...

9 Şubat 2023 belediye şirket işçilerine KADRO ve ZAMLI MAAŞ tarifesi! Belediye çalışanına kadro son dakika!Taslak ortaya çıktı! 4b'den 4a'ya...

Belediye işçilerine kadro hakkında araştırmalar hızlandı. En sık aratılanlar arasında belediye çalışanına kadro gelecek mi sorusu yer alıyor. Meclis'te yasalaşarak yürürlüğe giren 'sözleşmeliye kadro' yasasında kapsam genişliyor. Sanatçılar, vekil imamlar ile vekil ebe-hemşirelerden sonra mahalli idareler çalışanları da memurluk hakkına kavuştu. İşte sözleşmeliye kadro maaşları ve tarihi...

takvim.com.tr
10.02.2023 08:32 - Son Güncelleme: 10.02.2023 08:32
Belediye çalışanına kadro son dakika! 9 Şubat 2023 belediye şirket işçilerine KADRO ve ZAMLI MAAŞ tarifesi! Taslak ortaya çıktı! 4b’den 4a’ya...

Yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmasıyla ilgili tasarı yasalaşarak yürürlüğe girdi. İşte belediye şirket çalışanına kadroda son dakika...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Belediye çalışanına kadro son dakika! 9 Şubat 2023 belediye şirket işçilerine KADRO ve ZAMLI MAAŞ tarifesi! Taslak ortaya çıktı! 4b’den 4a’ya...

Söz konusu yasada birçok unvan ve kurum yer alırken uzun süredir beklenen mahalli idareler de kadro çalışmasının içine dahil edilmiş oldu. Mahalli idarelerdeki kadro çalışması 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında tarif edilen sözleşmelileri kapsayacak.

Belediye çalışanına kadro son dakika! 9 Şubat 2023 belediye şirket işçilerine KADRO ve ZAMLI MAAŞ tarifesi! Taslak ortaya çıktı! 4b’den 4a’ya...

Bu sözleşmeliler yasanın yayımlanmasının ardından memur kadrolarına geçirilecek. İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde çalışan, genel şartları taşıyanlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrosuna geçirilecek. Mahalli idarelerdeki sözleşmeli personel için yeni bir sisteme gidilip buralarda da 3+1 modeli uygulanacak.

Belediye çalışanına kadro son dakika! 9 Şubat 2023 belediye şirket işçilerine KADRO ve ZAMLI MAAŞ tarifesi! Taslak ortaya çıktı! 4b’den 4a’ya...

SÖZLEŞMELİYE KPSS ZORUNLULUĞU

Bu nedenle belediyelerdeki sözleşmeliler için de KPSS zorunluluğu getiriliyor. Öte yandan mahalli idarelerdeki sözleşmeli personel için yeni bir sisteme gidilip buralarda da 3+1 modeli uygulanacak. Bu nedenle belediyelerdeki sözleşmeliler için de KPSS zorunluluğu getiriliyor.

Belediye çalışanına kadro son dakika! 9 Şubat 2023 belediye şirket işçilerine KADRO ve ZAMLI MAAŞ tarifesi! Taslak ortaya çıktı! 4b’den 4a’ya...

3 YILLIK ÇALIŞMA SÜRESİ

Yasanın 6. maddesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir. "Sözleşmeli personelin işe alınması memur kadrolarına ilk defa alınma usulüne tabidir.

SON DAKİKA