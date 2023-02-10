9 Şubat 2023 belediye şirket işçilerine KADRO ve ZAMLI MAAŞ tarifesi! Belediye çalışanına kadro son dakika!Taslak ortaya çıktı! 4b'den 4a'ya...

SÖZLEŞMELİYE KPSS ZORUNLULUĞU

Bu nedenle belediyelerdeki sözleşmeliler için de KPSS zorunluluğu getiriliyor. Öte yandan mahalli idarelerdeki sözleşmeli personel için yeni bir sisteme gidilip buralarda da 3+1 modeli uygulanacak. Bu nedenle belediyelerdeki sözleşmeliler için de KPSS zorunluluğu getiriliyor.