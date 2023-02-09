Sosyal yardım paraları, çocuk desteği ne zaman yatacak, ertelendi mi? Şubat ayı 2023 Aile destek ödemeleri YATTI MI? Zamlı aile destek parası İL İL ÖDEME LİSTESİ 2023!

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Şubat ayı aile destek ödeme tarihi hakkında duyuru yapılmış değil. Ödemelerin şubat ayı ortalarında yapılması bekleniyor. Bir önceki ayın ödemeleri 29 Aralık'ta gerçekleşmişti.