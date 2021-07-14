Ay sonuna kadar zamanınız var! Otomobil alacaklara büyük müjde! Bayrama özel çok düşük faizlerle Peugeot, BMW, Citroen, Dacia, Kia, Opel ve Mercedes...

Peugeot, BMW, Citroen, Dacia, Kia, Opel ve Mercedes fiyatları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Koronavirüs yarıyılında özellikle ikinci el vasıta maliyetlerinin çoğalmasıyla araba almakta kararsız eden vatandaşlar için kurban bayramına özel kampanyalar başladı. Otomotiv işletmeleri Temmuz ayına özel faiz oranları yeniledi. Kampanya kapsamında, B-SUV'un lideri Peugeot, SUV 2008'e, 60 bin TL için 12 ay sıfır faiz fırsatı imkanıyla sahip olunabiliyor. Yeni araba alacaklar için otomotiv işletmelerinin yeni faiz oranları ne kadar oldu? Hangi şirkette bayrama özel faiz kampanyaları başladı? Örnek olarak, tüm Peugeot, modellerinde geçerli 12 ay boyunca sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor.

14.07.2021 08:43 - Son Güncelleme: 14.07.2021 08:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





