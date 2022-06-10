Avustralya 110.000 işçi alımı yapacak! En az 40 bin 415 EURO maaş garanti! 18-41 yaş arası herkes başvurabilir! Madenci, finans, sigortacı...

Yurt dışında kariyer hedefleyenler özellikle ülke ülke hangi sektörlerde işçi açığı olduğunu araştırıyor. Dünyanın birçok ülkesinde çeşitli sektörlerde işçi açığı devam ediyor. Avustralya işçi alımı yapıyor. Geçen yıl Kanada, Almanya ve Finlandiya'daki sektörlerin açık işçi pozisyonlarının toplamda 1 milyondan fazla olduğu ifade edilmişti. Son duyurulan rakamlarda Avustralya 110 bin işçi alımı yapılacağı görülüyor. Peki, Avustralya işçi alımı başvuru şartları nedir? Avustralya işçi maaşları ne kadar? İşte merak edilenler!