Avustralya 110.000 işçi alımı yapacak! En az 40 bin 415 EURO maaş garanti! 18-41 yaş arası herkes başvurabilir! Madenci, finans, sigortacı...
Yurt dışında kariyer hedefleyenler için müjde geldi. Avustralya, Kovid-19 salgınında sınırların kapatılması üzerine işçi ihtiyacının artması nedeniyle bu yıl 110 bin vasıflı işçi kabul etmeyi düşündüğünü açıkladı. Ülkede madencilik sektörü, finans ve sigorta hizmetleri sektörü de dahil olmak üzere tüm sektörlerde işgücü sıkıntısı çekildiği ifade edildi. Ülkeler, mevcut işçi açığı sıkıntılarını dışarıdan gelecek olan işçiler sayesinde çözüyor. Yurt dışında kariyer hedefleyenlere iş arayan ülkeler tarafından yeni fırsatlar sunulmaya devam ediyor. Yurt dışında çalışmak isteyen kişiler sık sık ülkeler tarafından duyurulan işçi alımı duyuruları takip ediliyor. Öte yandan dolar, euro ya da sterlin para birimiyle maaş veren bu ülkelerde işçilere verilen maaşlar merak konusu oldu. İşte Avustralya 110.000 işçi alımı başvuru şartları ve detayları!
Yurt dışında kariyer hedefleyenler özellikle ülke ülke hangi sektörlerde işçi açığı olduğunu araştırıyor. Dünyanın birçok ülkesinde çeşitli sektörlerde işçi açığı devam ediyor. Avustralya işçi alımı yapıyor. Geçen yıl Kanada, Almanya ve Finlandiya'daki sektörlerin açık işçi pozisyonlarının toplamda 1 milyondan fazla olduğu ifade edilmişti. Son duyurulan rakamlarda Avustralya 110 bin işçi alımı yapılacağı görülüyor. Peki, Avustralya işçi alımı başvuru şartları nedir? Avustralya işçi maaşları ne kadar? İşte merak edilenler!
Avustralya, Kovid-19 salgınında sınırların kapatılması üzerine işçi ihtiyacının artması nedeniyle bu yıl 110 bin vasıflı işçi kabul etmeyi düşünüyor.
2017'den bu yana yaklaşık 160 bin kalıcı göçmen olarak belirlenen yıllık kotasını dolduran Avustralya'nın, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'den bu yılın başlarına kadar sınırları sıkı bir şekilde kapatması üzerine ülkeye göçmen akışında ciddi düşüş yaşandı.
Avustralya İstatistik Bürosu (ABS), 8 Haziran'da ülke genelinde yaklaşık 420 bin açık iş olduğunu belirtti.