ATM'den maaş çeken emekliye 8.500 TL! Fırsat 3 yılda 1 kapınızı çalacak! SSK, Bağkur, 4C'liye dev promosyon ödemesi! Onaylandığı an 3 gün içinde...
E-devlet üzerinden başvuranlara nakit 8.500 TL verilecek! Milyonlarca vatandaşlar maaşlarını bankaların ATM'lerinden çekiyor. Bu kapsamda bankalar ise çeşitli kampanyalar düzenliyorlar. Promosyon alabilmek hedefiyle emeklilerin maaşını aldıkları bankalara gidip 3 geçerli olan promosyon sözleşmesini imzalamaları gerekiyor.Emeklileri ilgilendiren kampanyada başvuru yapan emekliye 8.500 TL verileceği belirtildi. Temmuz ayında bankaların emekli müşteri yarışı, promosyonu 5.500 liraya kadar yükseltti. Emekli yakınını getirene de ek 250 lira ödeyen var. Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. İşte bankaların yeni emekliye Temmuz - Ağustos ayı promosyonları....
Bankaların promosyon yarışı kızışmaya başladı. Bu kapsamda henüz ödeme almamış olanlar verilen tutarları öğrenmek için araştırmaya koyuldu. Emeklilerin maaşlarına göre en az 625-750 lira ödenirken, kampanyalarla tutar 5.500 liraya kadar yükseliyor. Ek gelirlerle bu ücret katlanıyor. Bugüne kadar milyonlarca emekli, banka promosyonu ile ek gelire kazandı. Bu tutar 3 yılda bir emeklinin maaşını almak için seçtiği banka tarafından hesaba yatırılıyor ve ATM'den çekiliyor. iİşte banka banka en güncel promosyon ödemeleri!
Bankaların promosyon kampanyaları iyice hareketlendi. Emekli müşteri çekmek isteyen bankalar emekliye 5 bin 500 liraya varan ödeme yaparken, kimi bankalar yakınını getirenlere de kişi başına 250 lira veriyor. İşte bankaların emeklilere sunduğu fırsatlar...
Emekliler promosyon kampanyalarında 5 bin 500 liraya varan ödeme alırken, bazı bankalar emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira veriyor. Bazı kampanyalar şöyle: