ATM’den maaş çeken emekliye 8.500 TL! Fırsat 3 yılda 1 kapınızı çalacak! SSK, Bağkur, 4C’liye dev promosyon ödemesi! Onaylandığı an 3 gün içinde...

Bankaların promosyon yarışı kızışmaya başladı. Bu kapsamda henüz ödeme almamış olanlar verilen tutarları öğrenmek için araştırmaya koyuldu. Emeklilerin maaşlarına göre en az 625-750 lira ödenirken, kampanyalarla tutar 5.500 liraya kadar yükseliyor. Ek gelirlerle bu ücret katlanıyor. Bugüne kadar milyonlarca emekli, banka promosyonu ile ek gelire kazandı. Bu tutar 3 yılda bir emeklinin maaşını almak için seçtiği banka tarafından hesaba yatırılıyor ve ATM'den çekiliyor. iİşte banka banka en güncel promosyon ödemeleri!