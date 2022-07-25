2.500 euro (46 bin TL) maaşla Almanya 20-40 yaş arası işçi alacak! Türkiye'den peyderpey 2.000 personel istendi! Danimarka, Libya, Katar, Hollanda, İsveç işçi alımları...

Yurt dışında çalışmak isteyen vatandaşlara iş kapıları açılmaya devam ediyor. Almanya, Kanada ve Finlandiya peş peşe yurt dışından eleman alacaklarını duyuruyor ve başvuru şartları hemen merak edilerek araştırılmaya başlanıyor. En az 46 bin TL maaşla iş fırsatı sunan Almanya'da kariyer hedefleyenlerin araştırdığı tüm bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor. Almanya 2.000 personel alımında havacılık deneyimi olanlar seçilecek. İşte tüm detaylar ve başvuru şartları!