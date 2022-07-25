2.500 euro (46 bin TL) maaşla Almanya 20-40 yaş arası işçi alacak! Türkiye'den peyderpey 2.000 personel istendi! Danimarka, Libya, Katar, Hollanda, İsveç işçi alımları...
2.500 Euro maaş ile çalışma fırsatı sağlayan Almanya 2.000 bin Türk işçi alımı yoğun ilgi görüyor ve başvuru şartları ile ilgili tüm bilgiler merakla araştırılıyor. Hem yurt dışında yaşamak isteyen hem de kariyer hedefleyen vatandaşlar Almanya'nın 2 bin personel alımı yapacağını duyunca başvuruların nereden ve nasıl yapıldığını da merak etti. Türk Lirası ile en az 46 bin maaşa denk gelen Almanya iş başvurusu şartları ile ilgili ayrıntılar haberimizde yer alıyor. 20 ve 40 yaş arasında çalışanlar başvuru yapabileceği belirtildi. İşte Almanya Türk işçi alımına dair merak edilen detaylar...
25.07.2022 23:54 - Son Güncelleme: 25.07.2022 23:54
Yurt dışında çalışmak isteyen vatandaşlara iş kapıları açılmaya devam ediyor. Almanya, Kanada ve Finlandiya peş peşe yurt dışından eleman alacaklarını duyuruyor ve başvuru şartları hemen merak edilerek araştırılmaya başlanıyor. En az 46 bin TL maaşla iş fırsatı sunan Almanya'da kariyer hedefleyenlerin araştırdığı tüm bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor. Almanya 2.000 personel alımında havacılık deneyimi olanlar seçilecek. İşte tüm detaylar ve başvuru şartları!
Yaklaşık 2 milyon işçi ve hemen her sektörde uzman açığı bulunan Almanya, acil olarak havalimanlarındaki personel sıkıntısını gidermek için Türk işçi getirilmesini onayladı.